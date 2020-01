Parque Shopping Barueri faz saldão até domingo (12)

Fotos: Divulgação

O Parque Shopping Barueri realiza, de 9 a 12 de janeiro, um super saldão de estoque, com peças remanescentes do Natal. É uma excelente oportunidade para rechear o guarda-roupa de Verão, renovar a casa ou investir naquele supergadget a preços muito convidativos. Os descontos variam a cada loja e podem chegar a 70%. Abaixo, algumas ofertas da temporada.

Centauro

Kit Centauro (bolsa e necessaire), de R$ 59,99 por R$ 39,99;

Nike Shox de R$ 699,99 por R$ 549,99;

Asics Nimbus 21 de R$ 799,99 por R$ 499,99.

Denny Tenis

Asics Quantum 180, de R$ 799 por R$ 499.

Empório Alex

Camiseta masculina de R$ 49,99 por R$ 29,99. Na compra de duas peças a segunda camiseta sai por R$ 1,00;

Bermuda jeans masculina, de R$ 79,99 por R$ 39,99;

Bermuda de moletom masculina, de R$ 79,99 por R$ 29,99;

Vestidos longos de R$ 79,99 por R$ 39,99;

5. Shorts feminino, de R$ 59,99 por R$ 29,99.

Le Biscuit

Climatizador de ar Britânia, de R$ 349,99 por R$ 299,99;

Kit Infantil Basquete Le, de R$ 39,99 por R$ 29,99;

Casa Musical, brinquedo infantil, de R$ 129,99 por R$ 79,99;

Conjunto com 4 panelas Brinox, de R$ 99,99 por R$ 89,99;

Garrafa térmica Invicta, 1 litro, de R$ 59,99 por R$ 39,99.

Nic Games& Music

Controle PS4 camuflado, de R$ 349,99 por R$ 249,99;

Jogo de cartas Uno, de R$ 19,99 por R$ 9,99;

Jogo Game Need for speedy heat para Xbox, de R$ 279,99 por R$ 149,99.

O Boticário

Colônia Uomini Moto Soul, de R$ 124,90 por R$ 61,90;

Loção desodorante corporal Nativa SPA, de R$ 59,90 por R$ 29,90 (somente na fragrância Monoi & Argan e Vino, 400ml);

Colônia Florata Love Flower, de R$ 99,90 por R$ 79,90;

Estojo Infantil Amo Viajar, com shampoo + condicionador 65ml e colônia 10ml, de R$ 59,90 por R$ 47,90.



Samsung Rastrecall

Capas originais Samsung com até 70% de desconto, por R$ 79,99 cada (valor já com desconto, produtos selecionados);

Fone bluetooth de R$ 369 por R$ 79,99, mas, corre que são poucas unidades (produtos selecionados).

UZ Games

Jogo de PS4, PES2020, de R$ 199 por R$ 129;

Console Dualshock 4, de R$ 299 por R$ 249;

Controle Wireless XBOX de R$ 299 por R$ 249.



