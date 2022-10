Palestra sobre o câncer de mama e os direitos aldo paciente marcam ações no Paço Municipal

Foto: Jaqueline Duarte/ Secom

Celebrar a vida e acolher o próximo! Este foi o tom do encontro realizado no dia 4 de outubro na sede da Prefeitura de Barueri, que reuniu servidores para falar sobre o combate ao câncer de mama e os direitos do paciente. A ação integra campanha mundial Outubro Rosa 2022 e você pode conferir a programação completa no site oficial.

Conduzido pela equipe do Departamento Técnico de Medicina e Segurança do Trabalho da Prefeitura de Barueri, o evento iniciou com uma palestra sobre a importância do diagnóstico precoce, fatores de risco e, principalmente, o acolhimento de quem passou ou passa pela doença.

“Tive contato com muitas pacientes com câncer ao longo da minha carreira e uma delas me disse que depois que teve câncer um novo mundo se abriu: um mundo de respeito, humanização e sensibilidade. Isso me fez perceber que a gente pode olhar e valorizar as pequenas coisas da vida. É essa sensibilização que queremos fazer com os servidores”, explica a enfermeira da medicina do trabalho, Lilian Sampaio.

Direitos do paciente

O técnico de segurança do trabalho e advogado Diego Stefani destacou sobre o auxílio-doença, o direito à reconstrução mamária, citou a Lei dos 60 dias – quando o paciente com o diagnóstico tem que ter acesso ao tratamento em até dois meses pelo Sistema Único de Saúde (SUS), dentre outros itens da legislação.

“Foi uma oportunidade de alinhar com os servidores também sobre os trâmites legais internos e que podem contar com orientação jurídica do departamento mediante ao surgimento da doença”, explicou Stefani.

Celebrando a vida

O ponto alto do evento foi marcado com fortes depoimentos de servidoras que enfrentam o câncer de mama e aprenderam um novo sentido de viver.

“O câncer é uma palavra que ninguém tem coragem dizer, mas é preciso ter coragem pra reconhecer que está com câncer e fazer o tratamento. Façam o diagnóstico o quanto antes, tudo que é descoberto antes da cura se aproxima, eu sou a prova disso. Sempre mantenha a positividade”, conta a chefe de departamento Roseli Delgado, 56 anos.

Já a técnica de enfermagem Renata de Melo, 44 anos, que descobriu a doença no auge da pandemia, em 2019, relatou o quanto é grata por estar viva. “Quando você recebe o diagnóstico, parece que tem um buraco e está caindo e isso não tem fim. Eu sempre tive o emocional muito ruim e acredito que isso refletiu no meu diagnóstico, por isso cuidem da saúde mental. Se hoje eu partir, acredito que me foram acrescentados os dois melhores anos da minha vida. Sou um ser humano melhor. Não agradeço à doença, mas agradeço a caminhada até aqui”, relata.

Dentro de um abraço

Embaladas ao som da música “Dentro de um abraço”, da banda Jota Quest, as servidoras abraçaram as depoentes e selaram o compromisso de acolher uma à outra.

“Vamos olhar para as pessoas que estão em nossa volta. Tem gente que sofre em silêncio e a gente não dá a chance de a pessoa falar o que está sentindo. A pessoa precisa desse abraço e desse acolhimento”, declarou a diretora do Departamento Técnico de Medicina e Segurança do Trabalho, Maria Teresa de Rezende Gabrioli Faria.

Ação contínua

O encontro atende parte do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional da Prefeitura de Barueri, e nele prevê ações voltadas para a Saúde da Mulher, no qual as servidoras terão acompanhamento mais efetivo pela medicina do trabalho.

“Isso é feito através de uma anamnese que facilitará o rastreio de doenças. O médico do setor poderá solicitar exames e a equipe já realizará o agendamento e o acompanhamento de cada paciente, facilitando o fluxo de atendimento pela rede de saúde”, explica Lilian.