Parque Shopping Barueri conta com programação de férias na Praça Kids

Para quem busca a diversão perfeita para as férias dos pequenos, o Parque Shopping Barueri tem uma excelente opção. Entre os dias 20 e 29 de janeiro, das 15h às 19h, o espaço Praça Kids contará com oficias pra lá de especiais para divertir e entreter a criançada.

As oficinas contam com os mais diferentes tipos de atividades e não possuem custo adicional ao valor da visita. Além da diversão, os pais também podem fazer suas atividades pelo empreendimento despreocupados, pois os pequenos ficam o tempo todo sob a supervisão dos monitores do espaço, garantindo maior segurança para todos.

Acompanhe a programação:

20/01 – Oficina de bolacha no palito;

21/01 – Cabelos Coloridos;

22/01 – Camarim;

25/01 – Oficina de pipa;

26/01 – Cabelos Coloridos;

27/01 – Oficina de Cavalinho;

28/01 – Camarim;

29/01 – Oficina de Pintura em Tela;

O empreendimento segue respeitando os protocolos de segurança e o uso de máscara é obrigatório, assim como a aferição de temperatura, distanciamento social de 2 metros entre os visitantes, e atendimento com limite de pessoas por loja.

Serviço:

Praça Kids

Data: todos os dias

Horário: segunda a sábado, das 11h ás 22h e domingos e feriados, das 13h às 20h

Local: Piso L2, próximo a loja Riachuelo

Parque Shopping Barueri

Estrategicamente localizado próximo à Rodovia Castelo Branco e regiões de grande potencial de consumo, o Parque Shopping Barueri conta com grande variedade de lojas e lazer para toda a família, praça de alimentação completa e agradável, e a moderna e maior área de lazer indoor da região, de mais de 2.000 m², da Neo Geo. Oferece nove salas de cinema Cinépolis de última geração, entre elas uma sala 3D Macro X com tela de 20x11m e duas salas VIP.

General Shopping e Outlets do Brasil

A General Shopping e Outlets do Brasil está entre as líderes no mercado brasileiro de shopping centers, administrando um total de 287.3 mil m2 de ABL, de 15 shopping centers em operação. São eles: Parque Shopping Barueri, Cascavel JL Shopping, Parque Shopping Sulacap, Shopping Bonsucesso, Shopping do Vale, Parque Shopping Maia, Unimart Shopping, Outlet Premium Brasília, Outlet Premium Salvador, Outlet Premium São Paulo, Outlet Premium Grande São Paulo, Outlet Premium Rio de Janeiro, Outlet Premium Fortaleza, Auto Shopping Internacional e Poli Shopping Guarulhos. Os shopping centers da General Shopping e Outlets estão estrategicamente concentrados nas Regiões Sul e Sudeste do país. Com abrangência nacional, os Outlets Premium estão localizados nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste do país, e são líderes do segmento no Brasil.

Pioneira na introdução do conceito Outlet no mercado brasileiro, a General Shopping e Outlets também é reconhecida pela diversidade dos seus empreendimentos e a proximidade que mantém com seus mais de dois mil lojistas. Para mais informações, basta acessar owww.generalshopping.com.br.