Três homens fortemente armados assaltam loja do Shopping Tamboré hoje

Foto: Câmera interna -Shopping Tamboré

Nesta manhã, logo depois que o Shopping Tamboré abriu as portas, a loja Claro foi assaltada por 3 homens fortemente armados que levaram cerca de 1 milhão de reais em aparelhos celulares, em sua maioria, da marca IPhone. As câmeras filmaram a sua saída, quando dois levavam duas mochilas cheias do produto do assalto, sendo que o terceiro dava retaguarda com uma metralhadora (foto). A polícia foi acionada pelo shopping às 10h:45, mas os assaltantes já tinham fugido.