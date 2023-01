CCR ViaOeste finaliza concretagem de bloco para futura ponte de acesso à Osasco

Fotos: CCR - Bloco de fundação: 900 mil m³ de concreto e 115 toneladas de aço

Operação terminou nesta quarta-feira (18/01) e contou com a aplicação de aproximadamente 900 m³ de concreto e envolvimento de mais de 250 profissionais

A CCR ViaOeste finalizou na tarde de quarta-feira (18) a operação de concretagem de mais um bloco de fundação dos pilares da nova ponte que ligará a rodovia Castello Branco ao município de Osasco.

A operação teve início na manhã de terça-feira (17/01) com 33 horas de duração. A força de trabalho foi composta por cerca de 250 profissionais que atuaram no preenchimento da estrutura com 900 m³ de concreto e 115 toneladas de aço.

Durante todo o procedimento, a faixa da direita da Avenida Brasil no sentido centro, no trecho que passa sob a Rodovia Castello Branco, foi reservada para receber os caminhões betoneiras que realizaram cerca de 113 viagens.

Sobre a obra da nova ponte de acesso para Osasco

Ilustração: nova ponte de acesso para Osasco sobre o rio Tietê.

Com investimentos da ordem de R$ 232 milhões, o projeto da nova ponte de acesso para Osasco, que fará a ligação da rodovia Castello Branco na altura do km 15+800 com a avenida Fuad Auada, a partir da via Marginal Oeste da SP-280, trará benefícios como maior segurança e fluidez aos clientes da rodovia e cidadãos de Osasco. Além da ponte, estão previstos ainda a implantação de sinalização vertical e horizontal ao longo da obra e elementos de segurança como defensas metálicas e barreiras rígidas, dentro de um prazo contratual de 23 meses para execução.

Geração e Oportunidade de Empregos

A execução da obra beneficiará a região com mais de 6 mil empregos diretos e indiretos ao longo de todo contrato, privilegiando a mão-de-obra local. Atualmente cerca de 20 oportunidades estão abertas para preenchimento imediato nas funções de serviços gerais, carpinteiro, armador e soldador. As contratações acontecerão conforme o andamento das atividades, e, caso haja necessidade de extensão do turno de trabalho, os números aumentarão.

