De volta ao Iguatemi Alphaville, Festival Gastronômico traz grandes nomes da culinária paulistana para a região

Foto: Divulgação

Evento que se consagrou como um ponto de encontro para as famílias, reunindo bate papo, música ao vivo e diversão para as crianças, volta nos dias 17 e 18 de junho

Alphaville, maio de 2023: O Festival Gastronômico do Iguatemi Alphaville proporciona um momento agradável para os visitantes que desfrutam de cardápio inédito na região, em porções e comidinhas, grande parte desenvolvidas especialmente para o evento, por chefs renomados, com preços de até R$ 35. A entrada é gratuita e as crianças terão um espaço kids exclusivo com muita diversão e oficinas de pirulitos de chocolate e bonecos ecológicos.

Na lista de presenças confirmadas estão, a QUEIJARIA RIMA, com uma ampla variedade de queijos artesanais brasileiros, CÃO VÉIO, do renomado chef Henrique Fogaça, MAKE HOMMUS NOT WAR, do chef Fred Caffarena, que traz as mais deliciosas comidas árabes, responsáveis pelo segundo lugar na Veja Comer & Beber e o PETÍ GASTRONOMIA, do Chef Victor Dimitrow.

Para os amantes de pizza, o DIVINA INCRENCA, estará presente com as deliciosas e tradicionais pizzas italianas, assim também como a CASA RIOS, dos chefs Rodrigo Aguiar e Giovanna Perrone, campeã da 1º temporada do reality Top Chef, o BICOL, com opções de pratos coreanos, PINA DRINKS, PER VOI e MZP MARZIPAN.

O REAL BURGER, que traz hambúrgueres artesanais deliciosos, é parada obrigatória no festival, assim como o STEFAN BEHAR, que levarão as famosas barras gigantes de ouro, o GELATO BOUTIQUE e o KOGAN WINES, com o que tem de mais interessante em vinhos de pequenas produções argentinas e brasileiras para oferecer ao público do festival as melhores opções.

No PIRAJÁ, os petiscos e deliciosas caipirinhas atraem os participantes. E o POBRE JUAN terá porções na brasa, empanada de carne e o imperdível churros com Dulce de leche.

Para embalar toda programação, o repertório musical do Festival Gastronômico é uma atração à parte com apresentações de Jazz e Blues durante os dois dias de evento.

Outra novidade é que, nesta edição, a XP apresenta o evento junto do Iguatemi Alphaville, proporcionando benefícios exclusivos para clientes com cartão XP Visa Infinite como 1 hora gratuita no Valet.

Sobre o Iguatemi Alphaville

Inaugurado em 2011, o Iguatemi Alphaville é o lugar mais completo para fazer compras da região, com um mix de lojas variado e adequado ao público, que busca marcas consolidadas e de qualidade. São cerca de 150 lojas, restaurantes e serviços exclusivos. Com o DNA e excelência que carrega da marca Iguatemi, o shopping apresenta um dos mais modernos projetos de arquitetura, com grandes skylights que proporciona total integração com o exterior. Além disso, o Iguatemi Alphaville investe em lazer e entretenimento para todos os públicos por meio de diversas atrações e tem o melhor cinema da região, a rede Cinépolis, com salas VIP e tecnologia 3D. O shopping tem localização privilegiada, na entrada principal de acesso aos bairros Alphaville e Tamboré, entre as alamedas Rio Negro e Xingu, próxima à rodovia Castelo Branco.

Para mais informações, basta acessar o site https://iguatemi.com.br/alphaville/