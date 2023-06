Começa hoje, não perca: Arraiá do Parque Shopping Barueri, ao lado da ponte estaiada de Alphaville/ Aldeinha

O Parque Shopping Barueri irá receber o 4º Arraiá do Parque Shopping Barueri, uma festa de São João com acesso gratuito e repleta de atividades típicas para toda a família. O evento acontece no estacionamento próximo à portaria P2 nos dias 16, 17 e 18 de junho.

Durante os dias de comemoração, o público poderá contar com shows ao vivo de vários ritmos, como pisseiro, quadrilha e sertanejo, além de apresentação de quadrilhas, muita comida típica, bebidas e brincadeiras para as crianças.

Na sexta-feira (16) a festa já começa animada com a quadrilha da Smart Fit às 19h e o Eletro Pisseiro de Reginaldo Sama a partir das 20h. Já no sábado, o público pode contar com DJ Flavinho a partir das 13h, Quadrilha Junina Elegance, das 15h às 16h, e Sanfoneiro Zé Neto às 20h. Para fechar as comemorações no domingo, DJ Flavinho toma conta do palco a partir das 13h. Já as 18h quem domina o palco é a Banda Marminino tocando sertanejo.

A festa junina acontece das 12h às 22h na sexta e no sábado. Já no domingo, estará aberta das 12h às 20h e é uma realização do Parque Shopping Barueri e Kickstart.

