Governo de SP entrega consultório veterinário gratuito em Iperó

A Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil) inaugura, neste sábado, 17, às 9h30, o Pet Contêiner, em Iperó. Além de consultas médicas, o local oferecerá exames laboratoriais. Essa é 23ª unidade do programa no Estado e tem capacidade para atender 300 animais por mês. A Secretária de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natália Resende, estará disponível para atender a imprensa no local. Serviço: Inauguração do Consultório Veterinário ‘Pet Contêiner’ Data: 17 de junho (sábado) Horário: 9h30 Local: Rua José Soares de Lima – Jardim Santa Cruz, Iperó – SP