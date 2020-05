Alphaville, com 66 confirmados, lidera os casos de Covid-19 em Barueri

Foto: Robson Alvarenga/ Secom Barueri

Dos 555 casos de coronavírus confirmados dentre moradores da cidade até a última segunda-feira, 66 são provenientes de Alphaville, 49 do Parque dos Camargos, 31 do Parque Imperial, 26 do Jardim Belval, 22 do Parque Viana, 19 do Jardim Silveira, 19 do Jardim Tupanci, 18 do Jardim Mutinga, 17 do Engenho Novo e 13 do Jardim Tupan. Há outros 102 casos confirmados cujos bairros ainda estão sendo levantados pela Vigilância.