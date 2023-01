Aniversário de São Paulo: Festival Cidade do Futuro traz temas como inovação e cultura empresarial

Foto: Wikipedia

Etienne Du Jardin, Co-Founder e CPO da Mimo Live Sales, integra time de speakers no painel sobre novas skills e o conflito de gerações

A 2ª edição do Festival Cidade do Futuro, reúne na quarta-feira (25), líderes, empresas, startups, artistas e famílias. O evento comemora os 469 anos da metrópole paulista, com o objetivo de propagar a cultura da inovação e apresenta novos meios de tecnologia e imersão para todo o público do Largo de São Bento.

Nesta edição, o tema evidencia, pela primeira vez, a experiência de quatro gerações coexistentes e como se preparar para a nova integração entre os times, locais e à distância.

Com a expectativa de atrair mais de 10 mil pessoas, o festival conta com mais de 200 horas de conteúdo gratuito com conferências exclusivas e representantes de empresas renomadas que englobam iniciativas e experiências tecnológicas como a cofundadora da Mimo Live Sales, principal plataforma de Live shopping na América Latina, Etienne Du Jardin, que, juntamente com outros profissionais de vendas, marketing e comunicação, palestram “Novas Skills e o conflito de gerações”.

“A empatia e autonomia são duas palavrinhas que estão no topo dos desejos (e reclamações por falta de) em qualquer pesquisa de clima nas empresas. Um dos maiores desafios dos gestores está em como resolver questões relacionadas a estas duas novas necessidades de mercado, enquanto aprendem a identificar e lidar com os conflitos culturais e multigeracionais nas empresas. Só que essa diversidade de pessoas pode se tornar um forte aliado para implementação de uma liderança empática e que trabalhe a autonomia como pilar de integração dos profissionais”, destaca.

Etienne Du Jardin é executiva de tecnologia e atua como consultora, atendendo principalmente startups. É Professora dos cursos de MBAs Business Innovation e Gestão de Tecnologia da FIAP (disciplina Negócios Ancorados em Propósito e Tecnologias Exponenciais), além de mentora de Empreendedorismo e Inovação do StartUp One, Amplifier (aceleradora FIAP) e Raketo (1ª Venture Market do Brasil)

Em 2020, ao lado de Monique Lima, fundou a Mimo Live Sales, empresa na qual atua como CPO e COO. Em 2022, a profissional foi listada no 50 To Follow Empreendedores da Gama Academy.

Serviço:

2ª Edição do Festival Cidade do Futuro, com o tema Novas Skills e o conflito de gerações

Mediador: Marc Tawill – Estrategista de Comunicação, Palestrante e Educador.

Palestrantes: Etienne Du Jardin, Cofundadora e CPO Mimo Live Sales; Marcelo Scharra, Sócio-Fundador e CEO da Aceleração de Vendas, Igor Moreira, Ex-Aluno e Coord. de Marketing da CEAP – Pedreira.

Local: Mosteiro de São Bento (Sala 2) – Largo de São Bento.

Data: 25/01

Horário: das 12h às 12h50.