Rodovias – Mais de 1,1 milhão de veículos devem seguir em direção ao interior e litoral no Aniversário de São Paulo

Foto: CCR – Rodoanel Com o aumento de fluxo nas estradas, ARTESP, concessionárias e DER reforçam operação para esta quarta-feira (25) São Paulo, 23 de janeiro de 2023 - As principais rodovias de acesso da Capital ao Interior e Litoral receberão mais de um milhão de veículos neste feriado de Aniversário da Cidade de São Paulo, nesta quarta-feira (25), quando o município completa 469 anos. As 20 concessionárias do Programa de Concessões Rodoviárias do Governo do Estado de São Paulo, regulado pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) terão reforços operacionais. Somente nas principais rodovias de saída da capital paulista operadas por concessionárias, a previsão é receber mais de 980 mil veículos. Já pelas rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) há expectativa de tráfego de 185 mil veículos. Para promover mais segurança e conforto aos usuários neste feriado, os Centros de Controles Operacionais (CCOs) das concessionárias contarão com reforço do monitoramento e operação dos equipamentos para inspeção do tráfego e apoio aos usuários, como câmeras CFTV, painéis de mensagens variáveis (os painéis eletrônicos que informam sobre as condições da rodovia), além de call boxes ( telefones de emergência), pontos de wi-fi, estações meteorológicas e contadores veiculares (SATs). Além disso, também haverá reforço nos serviços de atendimento médico, mecânico e no Serviço de Atendimento ao Usuário (SAU). Os recursos incluem veículos, entre guinchos leves e pesados, veículos de inspeção de tráfego, unidades de resgate, caminhões-pipa e resgate de animais. “Neste feriado em que comemoramos o aniversário de São Paulo, a ARTESP e as concessionárias trabalharão para garantir o máximo de conforto e segurança aos usuários das rodovias, disponibilizando diversos sistemas de atendimento e reforço nas operações que garantem uma viagem sem preocupações”, explica Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP. As concessionárias reguladas pela ARTESP também manterão a Operação Visibilidade, que consiste no posicionamento de viaturas operacionais em pontos estratégicos, para permitir maior agilidade e segurança no atendimento para quem trafega pelas rodovias estaduais. A operação especial neste Aniversário de São Paulo também contempla o Rodoanel, tanto nos trechos Leste e Sul — operados pela concessionária SPMar -, quanto no trecho Oeste, sob gestão da concessionária CCR Rodoanel. A ARTESP monitorará a operação nas rodovias concedidas a partir do Centro de Controle de Informações (CCI), de onde é possível acompanhar em tempo real o tráfego, por meio de câmeras (CFTV’S), telefones de emergência (call box), aplicativos de mensagens e redes sociais. MOVIMENTAÇÃO NAS PRINCIPAIS VIAS CONCEDIDAS A previsão é de aumento no fluxo de veículos a partir da 0h da terça-feira (24), no sentido Litoral e Interior. Já na quarta-feira (25), a previsão é de tráfego intenso durante todo o dia. No Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) são esperados entre 80 mil e 125 mil veículos que devem seguir para o Litoral Sul pelas rodovias Anchieta (SP-150) e Imigrantes (SP-160), entre às 0h de terça (24) e 23:59 de quarta (25). Com o aumento de fluxo por conta do feriado, a concessionária prevê a implantação da Operação Descida no período da manhã de quarta-feira, entre 08h e 12h. Na Rodovia dos Tamoios (SP-098), cerca de 60 mil veículos devem utilizar as pistas rumo ao Litoral Norte durante o feriado. Enquanto que cerca de 56 mil devem seguir no sentido capital pela rodovia. A previsão para o Corredor Ayrton Senna-Carvalho Pinto é de que cerca de 204 mil veículos passem pelas quatro praças de pedágio do corredor, nos dois sentidos, entre à 0h de terça-feira e às 23h59 da quarta-feira. Devido ao movimento esperado, a concessionária contará com reforço na equipe de atendimento da rodovia. No Sistema Anhanguera-Bandeirantes, a estimativa é de que 158 mil veículos circulem pelas rodovias, entre saída e chegada à Capital. O horário de fluxo mais intenso está previsto para o período das 17h às 18h de terça-feira (24) no sentido interior e no retorno, o maior movimento deve ocorrer das 16h às 18h, no sentido Capital. O Sistema Castello Branco-Raposo Tavares, no trecho operado pela ViaOeste, deve receber 116 mil veículos. Para viajar com mais tranquilidade, a orientação aos motoristas é evitar os horários de fluxo mais intenso nas rodovias. Na terça-feira (24), a previsão da concessionária é de que o movimento de veículos seja maior das 17h às 18h. No retorno, ainda no dia 25, a concessionária estima maior concentração de veículos no sentido Capital, das 17h às 18h. O trecho Oeste do Rodoanel deve receber cerca de 225 mil veículos durante o feriado. Já nos trechos Leste e Sul, são esperados cerca de 101 mil veículos. RODOVIAS DO DER As rodovias administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER) que saem ou recebem veículos da capital esperam ter um volume de 185 mil veículos neste feriado. O Departamento reforçará o atendimento operacional com viaturas dispostas em pontos estratégicos das rodovias, com equipamentos para auxiliar o monitoramento – entre eles, contadores veiculares — SATs (para estudo de tráfego), câmeras CFTV e painéis de mensagens variáveis (com informações sobre as condições da rodovia). Além disso, as rodovias administradas pelo Departamento contarão com apoio operacional composto por guinchos leves e pesados, caminhonetes de inspeção distribuídos nas principais vias do Estado, além das Unidades Básicas de Atendimento (UBAs), que estarão à disposição dos usuários 24 horas por dia. MOVIMENTAÇÃO NAS RODOVIAS DO DER Rodovia Manoel Hyppolito Rego (SP-055) – 32.747 Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP- 055)- 43.168 Rodovia D. Paulo R. Loureiro (SP-098) (Mogi-Bertioga) – 14.057 Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) – 9.516 Rodovia Raposo Tavares (SP-270) – 76.149 Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro (SP-123) – 9.664 EMERGÊNCIAS Confira aqui os telefones de emergência das concessionárias que administram a malha rodoviária paulista. O do DER é 0800 055 5510.