Atrações musicais embalam as últimas semanas da exposição de Tina Turner no Museu da Imagem e do Som (MIS)

Público poderá conferir discotecagem e música ao vivo inspiradas na diva do rock no dia 30 de junho;

Mostra traz fotos inéditas de Bob Gruen, Ebet Roberts, Ian Dickson e Lynn Goldsmith, conteúdos audiovisuais e instalações que transportam os visitantes para o universo de Tina Turner

Em cartaz no MIS, a mostra segue aberta até o dia 9 de julho.

Em cartaz no MIS, a mostra segue aberta até o dia 9 de julho. Foto: Cinthia Bueno/MIS

A reta final da exposição “Tina Turner: uma viagem para o futuro” vai contar com duas apresentações musicais especiais, inspiradas na cantora, com discotecagem e música ao vivo, nos dias 24 e 30 de junho. A mostra reúne fotos icônicas de Tina Turner, muitas delas inéditas no Brasil, além de conteúdos audiovisuais. A atração fica em cartaz no Museu da Imagem e do Som (instituição da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo) até o dia 9 de julho, domingo.

Em 24 de junho, o hall de entrada do MIS entrará em festa com a presença de DJs e mixagens exclusivas das obras de Tina Turner e de vários outros cantores e compositores que embalam os gêneros musicais trabalhados pela artista. A partir das 16h, o público poderá curtir, gratuitamente, a sessão DJ SET Tina Turner e participar de uma experiência leve e envolvente de sonoridades próprias.

No primeiro bloco, das 16h às 18h quem comanda as pickups são Rafael Hysper, DJ e produtor musical ao lado de Lia Vissoto, diretora do mvf (music video festival) e produtora executiva de exposições como “It’s Rock” do fotógrafo Mick Rock, “Spectacle” e a própria “Tina Turner: uma viagem para o futuro”. Já no segundo bloco, das 18h às 20h, o som é conduzido pela MOOCRADIO, divisão musical do coletivo criativo MOOC, um dos responsáveis pela curadoria da exposição.

A cantora Leilah Moreno comanda a apresentação no dia 30 de junho, às 20h. O show Leilah Turner & Tina Moreno – Leilah Moreno canta Tina Turner, criado especialmente para a exposição, traz um repertório diverso de canções da homenageada, além de outros intérpretes que foram diretamente influenciados por Tina Turner, como Beyoncé e Michael Jackson. Os ingressos estão disponíveis no site.

Inédita no Brasil

Com curadoria do ecossistema criativo MOOC e da jornalista Adriana Couto, a mostra reúne cerca de 120 fotos do acervo da The Music Photo Gallery realizadas pelos fotógrafos americanos Ebet Roberts, Bob Gruen e Lynn Goldsmith e pelo londrino Ian Dickson, além de conteúdos audiovisuais e instalativos. “Tina Turner: uma viagem para o futuro” foi organizada em torno de quatro temas principais relacionados à vida de Tina: sua inigualável carreira musical; o poder feminino que faz da artista um referencial de superação; sua marcante participação na sétima arte; e seu estilo único refletido nos figurinos e seus penteados emblemáticos, envolvendo colaborações com grandes nomes da moda.

“Tina Turner: uma viagem para o futuro” é uma realização da Cinnamon + Phi em parceria com o Museu da Imagem e do Som e Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. A mostra tem apresentação do C6 Bank e Mastercard e apoio da Calzedonia e Beck ‘s. A Youse, B3 e Lenovo são mantenedoras do MIS, que tem o apoio institucional da Kapitalo Investimentos, Vivo, Grupo Travelex Confidence, John Deere, TozziniFreire Advogados e Siemens. O apoio de mídia é da TV Cultura, JCDecaux, Folha de S.Paulo e Trip/TPM. O apoio operacional é da Kaspersky, Pestana Hotel Group, Telium, Café Orfeu e Jägermeister.

SERVIÇO

Tina Turner: uma viagem para o futuro

Até 09 de julho de 2023

Terças a sextas, das 11h às 20h; sábados, domingos e feriados, das 10h às 19h

Ingressos: R$ 30 (inteira) e R$ 15 (meia)/ Entrada gratuita às terças

Valet parking disponível no local (R$ 25 preço único)