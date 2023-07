Sads abre inscrições para cursos gratuitos de Informática e Planejamento e Marketing

Foto: Adalberto Albuquerque/ Secom

A secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Barueri (Sads) oferecerá cursos gratuitos para seus moradores. A partir do dia 26 (segunda-feira), será possível inscrever-se para dois cursos: “Conceitos Básicos de Informática” e “Planejamento em Divulgação e Marketing”. O primeiro tem carga horária de 48 horas, sempre no período da manhã, das 9h às 12h. O segundo será oferecido no período da tarde (das 13h às 16h) e a carga horária será de 54 horas.

As aulas de ambos os cursos começarão no dia 17 de julho.

Serviço

As inscrições serão realizadas de 26 a 30 de junho (ou até durarem as vagas). Para participar é necessário ter 18 anos ou mais e ser morador de Barueri.

Ficou com vontade de aprender? Então faça sua inscrição gratuitamente na sede da Sads, das 8h às 16h30. Basta apresentar os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de endereço.

Para saber mais, entre em contato pelo telefone (11) 4199-2801 ou 4199-2800, ramais 199, 220 ou 244.

O endereço da Sads é Avenida Vinte e Seis de Março, 1.159 – Jardim São Pedro – Barueri.

