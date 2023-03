Barueri – Adote um pet: confira a programação das feiras de adoção em março

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

Março está começando e com ele temos mais feiras de adoção de pets espalhadas por Barueri. As primeiras edições já acontecem no próximo final de semana. O evento é organizado pelo Centro de Proteção ao Animal Doméstico (Cepad), mantido pela Secretaria de Recursos Naturais e Meio Ambiente (Sema).

Para adotar um pet bastar comparecer ao local, escolher seu nome amigo de patas, apresentar um documento de identificação com foto, assinar um Termo de Posse Responsável e levá-lo para casa.

Onde adotar

- 03/03 das 10h às 15h – Centro Comercial: Praça dos Cravos, em Alphaville.

- 04/03 das 10h às 15h – Boulevard Central.

- 05/03 das 10h às 15h – Parque Taddeo Cananéia (rua Chico Mendes, 237, no Parque Imperial).

- 10/03 das 10h às 15h – Sodimac (alameda Araguaia, 1801, no Tamboré).

- 11/03 das 10h às 15h – Clínica Veterinária Nadyne Vet (av. André Vidal de Negreiros, 77, no Centro de Jandira).

- 12/03 das 10h às 15h – Parque Ecológico (av. Dr. Dib Sauaia Neto, 1600, em Alphaville).

- 17/03 das 13h às 16h – Boulevard Central.

- 18 e 19/03 das 10h às 15h – Parque Dom José (rua Ângela Mirella, 500, no Jardim Barueri).

- 24/03 das 13h às 16h – Estação da CPTM do Jardim Silveira (em frente ao terminal rodoferroviário vereador Geraldo Corrêa).

- 25/03 das 10h às 15h – shopping Flamingo (alameda Araguaia, 762, em Alphaville).

- 26/03 das 10h às 14h – Supermercado Japão (Estrada Velha de Itapevi, 4296, no Jardim Paulista).