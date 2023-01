CCR ViaOeste segue com obras na Castello Branco e reserva faixa em via municipal de Barueri



Foto: CCR – Legenda: Como ficará a região após as obras

Faixa da Alameda Xingu ficará dedicada para execução de serviços. Local conta sinalização orientativa aos motoristas

A CCR ViaOeste prossegue com o preparo das áreas que irão receber as obras de extensão das pistas marginais da rodovia Presidente Castello Branco, em Barueri. Para garantir maior segurança aos motoristas, a faixa de rolamento da esquerda da Alameda Xingu, em Alphaville, localizada paralela à rodovia, no sentindo interior, estão interditadas para que os serviços de supressão vegetal sejam realizados.

O perímetro isolado recebeu barreiras rígidas, cercas e sinalização noturna refletiva para orientar os motoristas sobre a execução dos serviços no local. Tanto o isolamento das faixas quanto as atividades de preparo das áreas realizadas dentro do viário urbano, próximas a Ponte Guilherme de Almeida, na altura do km 24+500 da rodovia Castello Branco, têm o apoio da Secretaria de Mobilidade Urbana de Barueri – SEMURB.

Os serviços de terraplanagem, instalação de sinalização provisória, limpeza e transporte de resíduos demolidos de concreto pertencentes a essa etapa de preparo, acontecem concomitantemente à supressão de vegetação, iniciada em novembro, após a obtenção das licenças ambientais e de instalação emitidas pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo – CETESB.

Como medida compensatória, a CCR ViaOeste irá reflorestar o equivalente a 56 hectares de mata em local determinado pelo órgão ambiental. Todo o processo de tratamento de vegetação para comportar as futuras instalações neste local tem previsão de término ainda no 1° trimestre de 2023.

Sobre a obra de ampliação das marginais da Castello

Com investimentos da ordem de R$ 815 milhões, a construção da ampliação das marginais da Castello entre os km 22,5 ao km 27 e Faixa adicionais entre os km 27 ao km 31,650 Pista Oeste, proporcionará maior segurança, conforto e fluidez aos clientes e munícipes além de maior qualidade de vida resultante da redução do tempo de trajeto ao acessar os municípios e maior desenvolvimento à região. Contando com uma infraestrutura completa (execução de terraplenagem; implantação de estruturas de contenção; execução de pavimentação; obras de arte corrente e drenagem; elementos de segurança; sinalização horizontal e vertical e revestimento vegetal). O projeto prevê remodelação dos trevos de acesso à Barueri e Alphaville além da construção de duas novas pontes paralelas a ponte Guilherme de Almeida existente.

Geração e Oportunidade de Empregos

A execução da obra beneficiará a região com cerca de 21 mil empregos diretos e indiretos ao longo de todo contrato, privilegiando a mão-de-obra local. Atualmente cerca de 120 oportunidades estão abertas para preenchimento imediato nas funções de serviços gerais, carpinteiro, armador e soldador, dentre outras. As contratações acontecerão conforme o andamento das atividades, e, caso haja necessidade de extensão do turno de trabalho, os números aumentarão.

Sobre a CCR ViaOeste: A CCR ViaOeste é responsável pela administração do Sistema Castello-Raposo e gerencia 168,62 quilômetros de rodovias, compreendendo as Rodovias Castello Branco (SP-280), de Osasco a Itu; Raposo Tavares (SP-270), de Cotia a Araçoiaba da Serra; Senador José Ermírio de Moraes (SP-075), de Sorocaba a Itu e Dr. Celso Charuri (SP-091/270), em Sorocaba. Foi a sexta concessionária a integrar o Grupo CCR.

Sobre Grupo CCR: O Grupo CCR atua em serviços de infraestrutura para mobilidade humana, focado nos segmentos de concessão de rodovias, mobilidade urbana e aeroportos. São 37 ativos, presença em 13 estados brasileiros e 17 mil colaboradores. O grupo é responsável pela gestão e manutenção de 3.615 quilômetros de rodovias, realizando cerca de 3,6 mil atendimentos, diariamente. Em mobilidade urbana administra serviços de transporte de passageiros de metrôs, trens, VLT e barcas, transportando diariamente, 3 milhões de passageiros. E no segmento de aeroportos, com 19 terminais sob sua gestão, atende a mais de 40 milhões de clientes anualmente. Mais em: grupoccr.com.br