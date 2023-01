Empregos – Casa do Trabalhador de Barueri vai selecionar profissionais de panificação e outros para 150 vagas

Foto: Lourivaldo Fio/ Secom

Profissionais do ramo de panificação que estão procurando oportunidades de trabalho podem participar do processo seletivo organizado pela Casa do Trabalhador, da Secretaria de Indústria, Comércio e Trabalho (Sict), que disponibiliza 150 vagas em diversas funções no Empório Bethaville. A seleção será no dia 17 (terça-feira), às 9h, no Ginásio José Corrêa (Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000, Centro). Os interessados devem comparecer pessoalmente com currículo atualizado e documentos pessoais.