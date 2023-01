Nota de Falecimento: Morre o primeiro editor de Barueri, João Bosco, aos 81 anos

Faleceu ontem o colega João Bosco, o primeiro editor de jornais de Barueri – jornal ‘Cidade de Barueri’. Lamentamos muito a morte do nosso querido colega, que sempre usava o seu boné, com muita alegria. Será sempre carinhosamente lembrado.

Velório do Sr. Joao Bosco de Rezende no Cemitério Municipal de Barueri no Domingo 15/01 a partir das 7:00h.

Nossos pêsames aos familiares.