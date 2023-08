Começa amanhã – Sertões: Equipe de Alphaville, Bianchini Rally, terá duas motos e três UTVs na 31ª edição de 11 a 19/8

Às margens do Rio São Francisco, conhecido como Velho Chico, em Petrolina (PE), a 31ª edição do Sertões terá início nesta sexta-feira, 11, com o Prólogo que definirá a ordem de largada para o rali que termina no próximo dia 19, na Vila do Preá (CE), após passar pela Bahia. E a Bianchini Rally está em contagem regressiva para mais uma participação, a 18ª da equipe, que por três edições recebeu o Prêmio de Melhor Equipe da competição. Três são os competidores de Alphaville na equipe: Fabrício Bianchini, Marcos Finato e Gustavo Zanforlin. Com trajetórias distintas dividem a mesma paixão pelo off-road, sobretudo o Sertões, o maior rali das Américas e o mais aguardado no ano.

O desafio será encarar oito etapas em um roteiro 100% no Nordeste pelos estados de Pernambuco, Bahia e Ceará. A prova terá um formato mais compacto, em laços (largada e chegada na mesma cidade) e com deslocamentos mais curtos, mas promete ser um dos roteiros mais exigentes. Petrolina/PE, Xique-Xique/BA, Crato, Sobral e Cruz/CE. Serão 3.800km, dos quais 2.080 km de trechos cronometrados (especiais).

O time será representado nas motos por Cristhiano Pressi (Gas Gas RX450 Réplica) e José Américo Fiorillo (KTM 890R). Já nos UTVs pelas duplas Marcos Finato/Guilherme Holanda (CanAm Maverick X3), Gustavo Zanforlin/Lauro Sobreira (CanAm Maverick X3), e por Vinícius Lima/Minae Miyauti (CanAm Maverick X3). Quem vai estrear no maior rali do mundo será paranaense Fiorillo e o mineiro Vinícius.

Para a edição 2023, a equipe é formada por 35 integrantes, entre chefe de equipe, mecânicos, chefs de cozinha, fisioterapeutas, motoristas e um staff muito bem entrosado e profissional para atender os competidores

“Tem gente que paga terapia, eu faço rali que é onde me divirto, cansa meu corpo, descansa minha cabeça e me faz relaxar do estresse do dia a dia. Aqui aprendi a ter resiliência, a superar os obstáculos. Isso tudo é o Sertões que é meu estilo de vida”, ressalta o piloto da região Marcos Finato , que segue para 13ª participação

Já Gustavo Zanforlin larga para sua 4ª edição. “De volta à equipe onde fiz minha estreia no Sertões em 2020 e fui campeão na UTV3. Em 2022 conquistei o título na UTV2 com o Lauro (Sobreira) e este será meu quatro Sertões e acredito que será importante fazer uma prova com cautela e em ritmo constante”, afirma o piloto de Alphaville

Bianchini nos Carros – Com 30 anos de off-road, Fabrício Bianchini segue para sua 25ª no Sertões. Piloto experiente já competiu nas motos, carros, UTVs, carros, buggy, além dosanos que disputou como navegador na categoria carros. Em 2022, na edição histórica de 30anos foi campeão ao lado do piloto Michel Terpins, na T1 Brasil e vice na geral do Sertões Norte com um carro da XRally Team. Neste ano navegará para Gunter Hinkelmann da MSL Rally. “Este será meu 7ª Sertões nos carros (um pilotando e os demais na navegação). Ttem tudo para ser um dos melhores ralis, pois ficaremos mais de seis dias em Petrolina, aproveitando melhor a estrutura devido ao formato margarida, que facilita a logística das equipes”, destaca Bianchini, morador de Alphaville.

Para acompanhar o dia a dia da equipe no Sertões: Instagram @bianchinirally e Facebook @equipebianchinirally.

A Bianchini Rallytem patrocínio da Hupi, Rock, All Tack, Finisher e apoios da Borilli Racing, Army, Pearl Max e Mafia do Rally.

Expectativas dos demais pilotos:

Cristhiano Pressi (Sorriso/MT), 2ª participação, moto – “Nesse meu segundo Sertões o foco será completar o roteiro de Petrolina até Preá, me divertir e curtir muito a prova que tudo indica exigirá muito preparo e foco. Vou competir pela Moto2 e não veja a hora de acelerar”

José Américo Fiorillo (Arapoti/PR), estreante – “Estou há 26 anos no off-road e vou realizar um sonho de competir no maior rali das Américas. Me preparei bastante, em ritmo alto para enfrentar esse roteiro que tudo indica será bem pesado mas muito bom”

Vinícius Lima (Formiga/MG), estreante – “Minhas expectativas são as melhores estou cuidando da mente e do corpo para essa estreia, juntamente com a experiência das duas últimas temporadas para dar o melhor de mim e extrair o melhor do equipamento. Objetivo é me diverti com a Minae e completar todas as etapas”.

Roteiro 31ª edição do Sertões (11 a 19 de agosto)

11/8 – Prólogo: Petrolina (PE)

12/8 – Primeira etapa: Petrolina / Petrolina

DI: 18 km / SS: 174 km / DF: 54 km – Total: 246 km

13/8 – Segunda etapa: Petrolina / Petrolina (Raso da Catarina)

DI: 185 km / SS: 372 km / DF: 114 – Total: 671 km

14/8 – Terceira etapa: Petrolina / Xique-Xique (BA) (Maratona)

DI: 74 km / SS: 404 km / DF: 31 km – Total: 509 km

15/8 – Quarta etapa: Xique-Xique / Petrolina (Maratona)

DI: 0 km / SS: 324 km / DF: 290 km – Total: 613 km

16/8 – Quinta etapa: Petrolina / Crato (CE)

DI: 66 km / SS: 213 km / DF: 215 km – Total: 494 km

17/8 – Sexta etapa: Crato / Sobral

DI: 154 km / SS: 207 km / DF: 312 km – Total: 673 km

18/8 – Sétima etapa: Sobral / Cruz

DI: 83 km / SS: 226 km / DF: 49 km – Total: 357 km

19/8 – Oitava etapa: Cruz / Cruz (Preá)

DI: 51 km / SS: 160 km / DF: 26 km – Total: 237 km

* DI: deslocamento inicial/ SS: especial cronometrada / DF: deslocamento final