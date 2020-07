Gilbarco Veeder-Root produz barreiras antivirais para doação à Prefeitura de Barueri



Rubens Furlan – Prefeito de Barueri, Cintia Motta – Diretor de RH Gilbarco Veeder-Root e Andre Gomes – Diretor de Operações Gilbarco Veeder-Root

Foto: Divulgação

Utilizando materiais e recursos da fabricação de suas bombas de combustíveis, a líder global em equipamentos e soluções integradas para abastecimento de combustíveis e lojas de conveniência, aproveitou a sua fábrica para produzir barreiras de acrílico para doação a hospitais, centros de saúde e asilo, para reduzir o risco de contágio pelo novo coronavírus.

A ação fez parte do Day of Caring projeto de responsabilidade social, em nível global da corporação, em que colaboradores são convidados a criar e participar de iniciativas em benefício da comunidade. Tradicionalmente, programado para o segundo semestre, este ano, o Day of Caring foi antecipado para atender às necessidades urgentes geradas pela crise sanitária.

Com materiais e estrutura utilizados em partes de suas bombas de combustíveis, os colaboradores da fábrica produziram barreiras antivirais em acrílico para doação em hospitais, centros de saúde e asilo para idosos da região. Participaram também colaboradores, de outras áreas da empresa, na produção visual, estamparia e montagem final.

Todo o material foi entregue diretamente à prefeitura de Barueri, através de acordo de doação, que se encarregará da distribuição.

“Além da doação, que é extremamente importante, vocês trazem a força, mostrando que nós não estamos sozinhos. Estamos juntos no combate a este mal que assola todo o planeta”, disse Rubens Furlan, prefeito de Barueri, que recebeu as barreiras ao lado de Dionísio Mateos, secretário de Saúde do Município.

Anteriormente, a Gilbarco Veeder-Root já havia doado barreiras antivirais ao Asilo Grupo Vida, com o qual já colaborou em edições anteriores do seu Day of Caring. O material está sendo instalado nas áreas de recepção e inclusão digital.

Sobre a Gilbarco Veeder-Root - Produtos testados pelo tempo e aprovados para o futuro. Desde 1865, a Gilbarco Veeder-Root é líder global em equipamentos, tecnologia e soluções integradas para abastecimento de combustíveis e lojas de conveniência. Seus sistemas são projetados para trabalhar de forma integrada proporcionando economia de recursos e maior eficiência. Seja no exterior, no interior, no subsolo ou na nuvem, a Gilbarco tem a solução de abastecimento mais adequada para cada tipo de negócio (www.gilbarco.com.br).