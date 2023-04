Informe Publicitário Gastronômico – Quinta do Olivardo – Tasca do Brooklin realiza noite exclusiva de Rodízio Português

Foto: Divulgação

Restaurante promove experiência inesquecível regada a bacalhau, vinhos e muito fado na capital paulista

Depois do sucesso da primeira edição, a Quinta do Olivardo – Tasca do Brooklin, realiza a segunda noite exclusiva de Rodízio Português, em São Paulo. O evento, que acontece no dia 29 de abril, a partir das 19h, conta com um menu completo de entradas, pratos quentes e sobremesas tradicionais das terras lusitanas. “O Rodízio Português é um dos eventos mais esperados por nossos clientes da tradicional unidade de São Roque, então decidimos apresentá-lo também para a capital. A primeira edição do modelo na Tasca do Brooklin foi muito especial e agora ele vai fazer parte do nosso calendário fixo, todo último sábado do mês”, comenta Olivardo Saqui, proprietário dos restaurantes especializados em gastronomia portuguesa.

No cardápio, os visitantes encontram Pão Português, Bolo do Caco, Salada de Batata com Bacalhau, Caldo Verde, Bolinho de Bacalhau, Alheira, Bacalhau Espiritual, Bacalhau à Lagareiro, Espetada Madeirense, Sardinha Portuguesa na Brasa, Pastel de Nata, Pastel de Santa Clara, entre outras receitas clássicas, que carimbam o passaporte de uma verdadeira viagem pelos sabores de Portugal.

A carta de vinhos com os rótulos da casa e os sucos de uvas de receitas exclusivas, também são grandes destaques do evento e harmonizam perfeitamente com os pratos preparados pela família Quinta do Olivardo, tudo ao som de muito fado ao vivo, que chega para tornar a experiência ainda mais completa.

O rodízio custa 180 reais por pessoa e as bebidas são cobradas à parte. Crianças de 6 a 10 anos pagam meia.

Mais informações e reservas: (11) 5505-7305 ou (11) 99110-1777.