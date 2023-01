Prefeito Marcos Tonho mantém as tarifas dos ônibus municipais congeladas em Santana de Parnaíba

Foto: Secom

O Prefeito de Santana de Parnaíba, Marcos Tonho, estabeleceu que no ano de 2023 as tarifas dos ônibus municipais seguirão congeladas pelo terceiro ano consecutivo.

Com a implementação da medida no final de 2022, por meio do Decreto 4.841, de 29 de dezembro, as passagens seguirão no valor de R$ 4,50. O objetivo é auxiliar os trabalhadores que utilizam o transporte público na cidade, amenizando os impactos financeiros sofridos nos últimos anos.

Além disso, para melhorar a mobilidade dentro do município, a prefeitura tem discutido alternativas como a municipalização do transporte e a implantação do bilhete único municipal, com o qual os moradores poderão se deslocar com apenas uma passagem.