Sebrae Barueri abre inscrições para cursos gratuitos para pessoas físicas

Foto: Secom

Estão abertas as inscrições para dois cursos gratuitos promovidos pelo Sebrae Aqui Barueri em parceria com a Secretaria de indústria, Comércio e Trabalho (Sict). Os interessados devem garantir a sua vaga fazendo a inscrição AQUI .

Os cursos ofertados são: “Seja um empreendedor com atitudes certeiras” e “Comece a planejar a formalização do seu negócio”. As aulas serão ministradas de forma presencial no Ganha Tempo, que fica na avenida Henriqueta Mendes Guerra, 550 – Centro.

O curso sobre “Seja um empreendedor com atitudes certeiras” será ministrado no dia 26; já o “Comece a planejar a formalização do seu negócio” será no dia 27. Ambos acorrem no mesmo horário, das 9h às 13h.