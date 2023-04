Via Mobilidade informa: Operação normal nas linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda

Foto: Divulgação

Linha 8

- Intervalo de até 6 minutos entre as Estações Júlio Prestes e Itapevi

Linha 9

- Intervalo de cerca de 5 minutos entre as Estações Bruno Covas/Mendes – Vila Natal e Osasco

- Intervalo de até 12 minutos entre as Estações Cidade Jardim e Santo Amaro, no sentido Mendes – Vila Natal, das 18h às 18h15

Nossa Operação

A ViaMobilidade realiza manutenções periódicas durante todas as madrugadas. Entre os serviços realizados estão troca de trilhos e dormentes, soldas, limpeza de via, intervenções na rede aérea e nos trens.

Jornalistas interessados podem acompanhar as intervenções. Procure a nossa assessoria de imprensa e inscreva-se (mobilidadeccr@inpresspni.com.br). Confira fotos da operação.

Operação Feriado:

Na sexta (21), feriado de Tiradentes, a linha 8-Diamante terá operação similar a um domingo normal, ou seja, com intervalo de 10 minutos. No sábado (22) e domingo (23), a oferta de trens será normal. Já a Linha 9-Esmeralda contará com intervalos de 12 minutos na sexta-feira (21), devido à realização de manutenção programada entre as estações Bruno Covas/Mendes – Vila Natal e Osasco. No sábado (22) e no domingo (23), a manutenção programada ocorre no mesmo trecho, das 20h30 à meia-noite, com intervalos de 17 minutos entre as composições.

Manutenção Programada: Nesta quinta-feira (20), das 23h à meia-noite, a Linha 9-Esmeralda vai operar com intervalo de 17 minutos em toda a linha.

Serviço

- Linha 8-Diamante:

- elevador em reforma/manutenção na Estação Presidente Altino

- escadas rolantes em reforma/manutenção nas Estações Osasco e Carapicuíba

- Linha 9-Esmeralda:

- elevador em reforma/manutenção na Estação Vila Olímpia

- escadas rolantes em reforma/manutenção nas Estações Primavera-Interlagos e Cidade Jardim