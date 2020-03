Arena de Esportes em Santana de Parnaíba recebe cobertura e obra entra na reta final

Foto: Marcio Koch / Secom

Unidade esportiva será uma das mais modernas da região com capacidade para mais de 2.400 pessoas

A prefeitura de Santana de Parnaíba, através da Secretaria de Obras realizou a implantação da cobertura da Arena de Esportes de Santana de Parnaíba.

Localizada próximo a estrada Tenente Marques, entre os bairros Parque dos Monteiros e Chácara Solar, a unidade esportiva contará com moderna estrutura e equipamentos, reunindo condições para ser incluída no calendário esportivo municipal, regional e nacional e, com isso, receber importantes torneios como as Ligas de Vôlei, basquete e futsal.

A inauguração está prevista para acontecer no final do 1º semestre deste ano.