Carnaval de rua em Santana de Parnaíba é suspenso para evitar a disseminação da gripe e da covid-19

Fotos: Secom

A administração municipal de Santana de Parnaíba decretou a suspensão de todas as atividades do Carnaval de rua devido à grande alta nos meses de dezembro e janeiro nos casos de gripe H3N2 e da Covid-19 na cidade.

Apesar da suspensão das festividades, o feriado e os pontos facultativos serão mantidos, além disso, a prefeitura reforçará o alerta para as medidas preventivas e para que nas datas as pessoas permaneçam em casa e evitem aglomerações, de modo que possa haver a diminuição no número de casos.

A cidade possui uma tradição carnavalesca e o Centro Histórico sempre reuniu muitos blocos, já muito famosos entre os foliões e turistas. No entanto, não tem como evitar aglomerações e excessos, portanto, a prefeitura teve que decidir pelo cancelamento destes eventos turísticos, inclusive, de grande procura, já que é o momento de se preservar vidas e de proteger o atendimento de quem já está necessitando dos equipamentos de saúde municipais e particulares, de forma a não sobrecarregá-los. Mais uma vez, consequência das variantes do Covid-19.