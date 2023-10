Crianças se divertem em festa no CEU das Artes de Santana de Parnaíba

Foto: Secom

Para celebrar o Dia das Crianças, a Prefeitura de Santana de Parnaíba realizou uma festa no CEU das Artes, no Parque Santana, na quinta-feira (12/10). Organizada pelo Fundo Social de Solidariedade, a festa teve participação de crianças, adolescentes, pais, mães e outros familiares.

Na ocasião, houve distribuição de pipoca, suco e algodão-doce. A estrutura contou com brinquedos infláveis, barracas para alimentação, espaço para pintura facial, além da apresentação de personagens de filmes e seriados, como Cinderela, Branca de Neve, Homem-Aranha, Super-Homem e turma do Chaves. Ao final, os pequenos receberam uma sacola com doces. Segundo a presidente do Fundo Social, Vanessa Ferreira, foram entregues 4,2 mil sacolas com as guloseimas.

Vanessa participou do evento vestida de Mulher-Maravilha. Ela destacou a felicidade das crianças com a festa e o envolvimento da comunidade nessa celebração, e ainda lembrou que a prefeitura prioriza a infância e adolescência com políticas adotadas na última década. Entre as ações, destaque para a construção de escolas e complexos esportivos, Pronto Socorro Infantil, Hospital e Maternidade Santa Ana, além de aulas de robótica, oferta de cursos de idiomas e diversas modalidades esportivas.

Programação

A festa no CEU Artes fez parte do “Mês das Crianças”, uma série de eventos promovidos pela prefeitura, com atividades previstas para serem realizadas até o final do mês. Os eventos prosseguem nesta terça-feira (13/10) no Parque Municipal do Refúgio dos Bandeirantes. No dia seguinte, a celebração ocorrerá na Arena de Esportes da Fazendinha; no domingo (15/10), no Parque Municipal Colinas. Em 21 de outubro, a celebração será no Parque Municipal São Pedro; em 28 de outubro, no Cururuquara. O encerramento acontece em 29 de outubro no Centro de Convenções. Todos os eventos serão realizados das 9h às 12h, com entrada gratuita.