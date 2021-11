Elvis Cezar lança livro e emocionado relembra sua trajetória

Fotos: Assessoria de Imprensa Elvis Cezar

Elvis Cezar, um dos grandes nomes da política brasileira na atualidade, lançou na última quarta-feira, 24, seu livro, intitulado “Como tornar sua cidade a melhor do Brasil”, com uma conversa sobre seu mais novo trabalho e rodada de autógrafos na Arena de Eventos, em Santana de Parnaíba.

O evento contou com a presença de centenas de convidados, entre eles políticos, empresários, familiares e outras pessoas que admiram o trabalho de Elvis. O prefeito Marcos Tonho e o atual secretário de Comunicação, incentivadores, assim como a esposa, Selma e o filho Caio, prestigiaram o evento. Nas fotos abaixo:

Na obra, o autor fala sobre suas experiências na política, principalmente, dos últimos sete anos à frente da gestão de Santana de Parnaíba como prefeito, e sobre os métodos que fizeram a cidade se destacar e ser reconhecida nacionalmente, ganhando diversos prêmios.

“É um momento incrível e especial para minha vida. Neste livro tento passar uma experiência de vida única e, com muita humildade, falo que quem quiser seguir terá sucesso em muitas áreas da sua vida. Estou muito feliz por estar aqui com tantas pessoas especiais que sempre apoiaram e acreditaram no meu trabalho”, disse Elvis Cezar.

O livro também é uma homenagem a Max Santana, ex-secretário de comunicação, amigo e ex-assessor, que foi um de seus grandes incentivadores para que ele escrevesse a obra e, infelizmente, veio a falecer no início do ano, vítima da Covid-19.

Lançado pela Editora Plataforma, a obra possui 182 páginas, divididas em quatro partes, sendo elas: O Gestor, A Gestão, O Governo 360º e O propósito.