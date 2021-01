Etec Anhanguera abre inscrição para curso técnico com bolsa de auxílio de R$ 350,00

Foto: Marcio Koch/ Secom Acima, foto da Etec Ermelinda

Estão abertas as inscrições para os programas de dupla formação MedioTec e Jovem Técnico em Santana de Parnaíba. Estudantes do segundo ano do Ensino Médio das escolas da rede pública, poderão a partir de fevereiro de 2021, fazer o curso técnico de logística na Etec Bartolomeu Bueno da Silva ao mesmo tempo em que realizam o ensino médio.

No total, serão 40 vagas para o curso de logística, os interessados devem se cadastrar até 17 de janeiro de 2021 pela internet (bit.ly/CPS_InscricaoMedioTec). A inscrição é gratuita e termina no dia 17/01 às 18 horas. Os estudantes receberão uma bolsa auxílio de R$350,00 para alimentação e transporte. A classificação será por ordem de inscrição, e, a divulgação ocorrerá no dia 22 de janeiro.

O MedioTec e o Jovem Técnico fazem parte do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), que tem seu foco jovens de baixa renda. Por conta da pandemia, os cursos terão início em formato on-line e estão previstos para iniciar em fevereiro.

Para mais informações sobre o edital, acesse: bit.ly/CPS_EditalMedioTec