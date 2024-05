Festa de Corpus Christi terá tapete com 60 obras, feira de artesanato e programação das 6h às 17h

Foto: Arquivo Newsville

Evento tem como tema central: “Eucaristia, fonte de unidade e fraternidade”

A tradicional Festa de Corpus Christi de Santana de Parnaíba, produzida na cidade desde 1961, terá um tapete com 60 obras, Missas, Praça de Alimentação, Feira de Artesanato, e programação especial das 6h às 17h. Com o tema central: “Eucaristia, fonte de unidade e fraternidade: o pão que partimos é a comunhão no corpo de Cristo”, o dia de Corpus Christi, instituído pela Igreja Católica para comemorar a festa do corpo de Deus, será em 30 de maio.

Realizada pela Prefeitura de Santana de Parnaíba e a Igreja Matriz Santa Ana, a Festa de Corpus Christi tem por objetivo levar a eucaristia, o “corpo de cristo”, para as ruas. E, por meio da procissão por toda a extensão do tapete, oferecer ao povo a oportunidade de vivenciar a presença de Cristo.

“Neste dia de Corpus Christi, somos convidados a refletir o dom da Eucaristia em nossa vida e como ela nos une como família de Deus. Que possamos renovar nosso compromisso de viver em unidade e fraternidade, sendo testemunhas do amor de Cristo no mundo”, destaca Marcelo Augusto, pároco da Matriz Santa Ana.

De acordo com a Secretaria de Cultura e Turismo, responsável pela coordenação do evento, a produção da Festa de Corpus Christi conta com a participação de mais de 1.000 colaboradores. Entre eles, fiéis, turistas e moradores.

“É uma alegria imensa para Santana de Parnaíba manter viva uma tradição tão importante, que envolve o amor, o trabalho e a dedicação de centenas de fiéis, servidores, moradores, colaboradores e até de muitos turistas, que chegam cedo para participar da confecção do tapete e só vão embora com o encerramento da Festa”, ressalta o prefeito Marcos Tonho.

O dia de Corpus Christi e a confecção do tapete

A primeira atividade do dia de Corpus Christi, expressão em latim que significa “Corpo de Cristo”, é a confecção do tapete de aproximadamente 850 metros de extensão, com início às 6h da manhã. Entre as cenas bíblicas, os objetos e os símbolos da Igreja Católica, que serão retratados na montagem do tapete, estão o Corpo e Sangue, o Sacramento do Amor, o Espírito Santo, Emaús, Agnus Dei, Santa Eucaristia e a padroeira da cidade, Santa Ana.

Paralelamente à confecção do tapete, haverá toda uma programação com uma Missa já às 7h, no palco montado próximo à Praça 14 de Novembro (mesmo local da Missa Campal das 15h, com Dom Vicente Costa – bispo da Diocese de Jundiaí).

Antes do grande dia da Festa de Corpus Christi, realizada na quinta-feira de feriado, uma equipe de servidores da Prefeitura desenvolve todo um trabalho de pré-produção, que inclui tingimento de serragem, separação e organização de materiais complementares como argila, casca de ovo, farinha de trigo, pipoca, pó de café, entre outros.

Além de toda a programação diretamente relacionada à comemoração da Festa de Corpus Christi, a Prefeitura de Santana de Parnaíba também oferece infraestrutura com Feira de Artesanato, Praça de Alimentação e variados momentos de espiritualidade no palco da Praça 14 de Novembro.

Segundo na lista dos eventos que mais atraem moradores e turistas para as ruas de Santana de Parnaíba, a Festa de Corpus Christi costuma reunir, em um só dia, mais de 30 mil visitantes. O maior evento da cidade, em se tratando de público, é o Drama da Paixão, que costuma receber 40 mil visitantes, mas em três dias de celebração.

Serviço:

Corpus Christi Santana de Parnaíba 2024

Tema: “Eucaristia, fonte de unidade e fraternidade: o pão que partimos é a comunhão no corpo de Cristo”

Quando: 30 de maio de 2024 – a partir das 6h

Programação Corpus Christi Santana de Parnaíba 2024

6h – Início da confecção dos tapetes (ruas do Centro Histórico)

7h – Oração das Laudes (palco)

8h – Terço Mariano (palco)

9h - Missa com Padre Marcelo Augusto (Igreja Matriz)

10h30 – Palestra: Eucaristia, o coração da comunidade cristã (seminarista Bruno Medraño)

12h – Missa com Padre Raphael Casaca (palco)

14h – Coroação de Nossa Senhora pelos coroinhas e acólitos (palco)

15h – Missa Campal com Dom Vicente Costa, seguida de procissão com o Santíssimo Sacramento pelos tapetes (Praça 14 de Novembro, Centro Histórico)

17h – Show de evangelização (palco)