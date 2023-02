Barueri – Alertas da Defesa Civil salvam vidas

Em épocas do ano de fortes chuvas que podem levar a riscos de enchentes e de desabamentos em determinadas áreas do município, a Defesa Civil de Barueri é peça fundamental na prevenção de acidentes desse tipo. Para alertar a população sobre a iminência de temporais horas antes de acontecer, o órgão, ligado à Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Social (SSUDS), envia mensagens para celulares cadastrados e também as disponibiliza no Instagram.

Para se cadastrar, é preciso enviar um SMS (aplicativo de mensagem de texto no celular) para o número 40199 informando o CEP (Código de Endereçamento Postal) da região onde mora. Depois de confirmado o cadastro, o munícipe passa a receber alertas periódicos sobre situações de maior gravidade relativas à região indicada.

“Estamos em tratativas com o CIT (Centro de Inovação e Tecnologia) da Prefeitura para o desenvolvimento de um aplicativo, próprio da Defesa Civil, para a emissão de alertas para a população”, informou o coordenador de Proteção e Defesa Civil, Roberto Lago.

Cuidados antes e depois das chuvas

Mais do que prevenção, a Defesa Civil funciona durante 24 horas e também é responsável pelo planejamento, articulação, coordenação, mobilização e gestão das ações de defesa civil, resgate e salvamento de pessoas.

E como parte do seu trabalho de prevenção, recomenda à população uma série de cuidados para enfrentar situações de temporais se a moradia está situada em área de risco.

Antes da chuva:

1. Manter-se informado sobre as condições meteorológicas;

2. Colocar móveis, eletrodomésticos e demais objetos em local elevado;

3. Procurar um local seguro para você e sua família se alojar;

4. Evitar construções próximas a encostas sujeitas a deslizamentos de terra;

5. Colocar documentos pessoais e objetos de valor em saco plástico e local protegido;

6. Desconectar aparelhos eletrônicos da tomada;

7. Fechar portas e janelas;

8. Colocar o lixo em áreas não sujeitas a alagamentos ou inundações;

9. Não jogar lixo ou entulhos nos córregos;

10. Manter calhas, telhados e condutores limpos.

Durante a chuva:

1. Evitar contato com água contaminada da enchente;

2. Evitar deslocamentos desnecessários, principalmente se estiver em local seguro;

3. Não tentar atravessar ruas alagadas, pois você poderá ser arrastado pela correnteza;

4. Tomar cuidado com buracos e bueiros sem tampas ou encobertos pela água;

5. Na presença de ventos fortes, cuidado com quedas de árvores, postes, fios etc.;

6. Não deixar crianças brincar na enxurrada ou próximo a córregos;

7. Se estiver de carro, procure estacionar em locais altos e livres de enchentes;

8. Se o nível da água estiver subindo, vá com sua família para um local seguro.

Depois da Inundação:

1. Beba apenas água filtrada ou fervida;

2. Não utilize alimentos que tiveram contato com a água da inundação;

3. Se tiver contato com a água contaminada e apresentar dores, náuseas, febre, diarreia, procure um serviço de saúde;

4. Não utilize equipamentos elétricos que tenham sido molhados;

5. Lave e desinfete os objetos atingidos pela enchente usando uma mistura de um copo de água sanitária para cada balde de 20 litros de água limpa.

Em caso de emergência, acione:

193 – Corpo de Bombeiros;

199 – Defesa Civil;

153 – Guarda Civil Municipal.