Santana de Parnaíba – 11ª edição do Parnaíba Mais Leve abre inscrições no próximo dia 18

Foto: Secom

A Secretaria da Mulher e da Família de Santana de Parnaíba abrirá inscrições para a 11ª edição do programa Parnaíba Mais Leve, a partir do dia 18 de dezembro. A iniciativa, que promove saúde e bem-estar à população, está com vagas limitadas, por isso, os interessados devem se inscrever o quanto antes.

Neste ano, todo o processo de inscrição será realizado de forma 100% online, oferecendo mais comodidade para as participantes. Após a inscrição, o sistema agendará automaticamente uma consulta com uma nutricionista, garantindo um acompanhamento profissional desde o início do programa.

O Parnaíba Mais Leve é reconhecido por incentivar hábitos saudáveis e proporcionar suporte especializado para quem busca qualidade de vida. Para realizar sua inscrição acesse @mulherparnaibana.

