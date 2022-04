Santana de Parnaíba – Curso de chocolateria para a Páscoa aconteceu com parceria da empresa Harald e a Prefeitura

Fotos: Jaqueline Avellar/ FSS

Através de importante parceria da empresa de chocolates sediada em Santana de Parnaíba, a Harald, o FSS – Fundo Social de Solidariedade realizou um curso voltado à Páscoa, de chocolateria, com chocolates em barra e formas fornecidos pela empresa.

Uma turma foi formada para aprender a fazer ovos de Páscoa e bombons, o que é uma excelente fonte de renda. Desta forma, o FSS incentiva que as pessoas interessadas e participantes possam começar a trabalhar em suas próprias casas e aumentar o ganho familiar. Também é uma forma de incentivar o empreendedorismo, pois a atividade pode chegar a ser um bom negócio.

Nas aulas, participantes aprenderam os princípios básicos e intermediários para trabalhar com destreza e manuseamento de chocolate.

A presidente do FSS e primeira dama do município, Vanessa Ferreira, ficou muito animada com o resultado do curso e acredita que este tipo de parceria vai continuar, como já aconteceu no passado.