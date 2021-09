Santana de Parnaíba implanta aula de inglês para alunos do ensino infantil na rede municipal

Foto: Marcio Kock/ Secom

Para que as crianças do município tenham contato e vivência com um novo idioma cada vez mais cedo, na última quarta-feira (22/09), o prefeito Marcos Tonho realizou a Aula Inaugural de Inglês para o ensino infantil, no Colégio Maria Clara Machado.

O programa que visa formar alunos bilíngues e faz parte do Plano de Metas 2021, atenderá mais de 5.000 alunos de 32 colégios municipais, do Maternal II, Pré I e Pré II com aulas que acontecerão uma vez por semana para cada turma no período regular, com professores capacitados e material didático específico para que as crianças possam desenvolver o aprendizado de uma nova língua.

O prefeito Marcos Tonho que esteve presente e acompanhou o andamento do programa falou sobre a importância do investimento na base das crianças do nosso município. “Um dia muito especial aqui no Colégio Maria Clara Machado, hoje nossas crianças iniciaram a aula inaugural do inglês no ensino infantil, serão mais de 5 mil alunos da nossa rede contemplados com material de primeiro mundo e professores capacitados. É Santana de Parnaíba saindo na frente e construindo uma geração bilíngue”.

Para garantir a capacitação dos moradores e o acesso a um novo idioma, a administração municipal também oferece aos munícipes o Centro de Línguas (aulas de inglês, espanhol e mandarim para mais de 400 alunos do ensino fundamental) e o Parnaíba Idiomas (aulas de inglês, espanhol, italiano e francês on-line para todos os munícipes que desejarem).