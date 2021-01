Santana de Parnaíba inicia hoje a vacinação contra o Coronavírus para o Grupo 1 – Saúde

Banner: Divulgação

O município de Santana de Parnaíba recebe hoje 1480 doses da Coronavac, que começarão a ser aplicadas imediatamente. A princípio serão vacinados os profissionais do Centro de Tratamento ao Coronavírus – CTC Fernão Dias, e do PAM Santa Ana, no Centro e UPA Fazendinha. As primeiras aplicações da vacina levam em conta o alto índice de exposição dos profissionais acima citados ao vírus, já que atuam na linha de frente do combate à Covid-19.

Com a chegada de novos lotes da vacina devem ser vacinados os trabalhadores das demais unidades de saúde, pessoas com mais de 75 anos, idosos com 60 anos ou mais que vivem em instituições de longa permanência (como asilos e instituições psiquiátricas), que também fazem parte do público-alvo da primeira etapa de vacinação.

Como o município depende da produção e envio das vacinas, ainda não há previsão de novas datas, portanto é necessário se manter atento aos canais oficiais da prefeitura, onde em breve serão divulgadas novas informações relacionadas ao cronograma.

Vale lembrar que exclusivamente para evitar aglomerações e a disseminação do vírus, será necessário realizar o pré-agendamento, que poderá ser feito a partir do dia 25/01 por meio do site da prefeitura do município (www.santanadeparnaiba. sp.gov.br) disponibilizado na aba cidadão, no espaço destinado à saúde, onde haverá o ícone agenda fácil, seguir os passos e pré-agendar o procedimento, que poderá ser feito mesmo por quem ainda não é homologado e/ou não é morador do município.

Os munícipes homologados, além de realizar o pré-agendamento pelo site, contam com outras duas opções: ligar de um telefone fixo para o número 0800 777 7755 ou, em último caso, no totem de agendamento disponível nas 13 unidades de saúde.

Fator importante em todo o processo é que o número de telefone informado na homologação ou no cadastro devem estar atualizados, pois será importante para a efetivação do agendamento.

Importante também salientar que o agendamento feito no site no da #VacinaJá do Governo do Estado, ou em qualquer outro, não exclui a necessidade de realizar o procedimento no site do município e que não haverá opção de escolha por parte do município do imunobiológico (vacina) que será destinado a cidade, sendo que o aplicado na primeira dose será o mesmo da segunda.