Santana de Parnaíba – Obras de mobilidade avançam em diferentes regiões da cidade

Foto: Secom

Para proporcionar a melhoria contínua da mobilidade, a prefeitura segue atuando em obras de infraestrutura urbana pelo município. Na última semana, a rua Vereda Tropical, na região do Votuparim, recebeu pavimentação asfáltica na nova pista, dando um importante passo no trabalho de duplicação da via.

Na mesma região da cidade, a rua Paraíso, que faz a ligação entre os bairros do Votuparim, Sítio do Morro, Fernão Dias e Estrada do Suru, começou a receber serviços de alargamento para aumentar a capacidade de escoamento e fluidez no trânsito.

Enquanto isso, mais uma etapa avança na Av. Tenente Marques, que está recebendo alargamento, nova pavimentação e canteiro central no trecho próximo aos bairros Chácara Solar II e Jardim Itapuã.

Nos últimos anos, a administração realizou uma reformulação da malha viária nos principais pontos de tráfego do município, com obras como: abertura de duplicação da Via Parque, duplicação da Paiol Velho, duplicação da Tenente Marques, alargamento de Yojiro Takaoka, além da construção do Túnel do Alphaville e da Nova Ponte sobre o Rio Tietê.