Utilidade Pública – Enchentes: o que fazer se o carro for atingido por uma?

Colaboração: LeasePlan, líder mundial no setor de car as a service

O verão no Brasil é marcado por tempestades que acabam, muitas vezes, causando enchentes. E além de ser perigoso para o motorista do veículo, enfrentar um alagamento também é muito prejudicial para o carro.

Caso você seja surpreendido por uma enchente e não tenha possibilidade de desvios, algumas dicas:

Deixe o motor desligado

Por mais que a água tenha abaixado, não dê partida no veículo. Isso porque, se a água entrou na câmara de combustão e você acionar o motor, a biela pode empenar. Nesse caso, vai ser necessário a retífica do motor, procedimento que pode custar de 5 a 20 mil reais!

Veja o filtro de ar e o filtro de óleo

Assim que estiver em um local seguro e livre da enchente, verifique se o filtro de ar está úmido ou se há água no compartimento. Caso esteja, chame imediatamente o reboque. Quando estiver na oficina e o filtro de ar for trocado, peça para trocar o filtro de óleo. Isso porque se o filtro de ar foi atingido, o óleo do motor também foi danificado.

Atenção aos componentes elétricos

Depois de enfrentar uma enchente, o ideal é que seja feita a troca de todo o chicote elétrico, já que a água pode oxidar toda a fiação – e causar grandes problemas no futuro.

Retire os bancos encharcados e o assoalho

Não se esqueça de fazer uma limpeza completa nos bancos, passando um pano úmido, depois sabão neutro e retirando o excesso da espuma com outro pano úmido. Deixe o banco secando no sol e, só depois, coloque-os de volta no carro. Também é preciso dar atenção ao assoalho, que se ficar úmido, vai perder a capacidade de isolamento acústico e até virar foco de mofo. Por isso, retire todo o feltro antirruído, passe um pano úmido no “chão do carro” com xampu biodegradável neutro e depois, coloque um feltro novo.

Seque as borrachas

Retire todas as borrachas das dobradiças das portas, passe um pano úmido na lataria e nas junções das peças, espere secar e, aí sim, recoloque todas as vedações. Assim, você evita a oxidação da carroceria.

Evite o mofo no cinto de segurança

Para que o cinto de segurança não fique com mau cheiro ou com mofo, não se esqueça de puxar as tiras e passar um pano úmido. Também é importante deixá-los afivelados enquanto secam.

Dúvida: o seguro do carro cobre enchentes?

Se a sua apólice tiver cobertura para causas naturais, sim! Porém, se você decidir encarar um trecho alagado por conta própria, você pode perder esse direito. Então, nada de arriscar passar com o carro por uma região alagada. Além do risco de perder a vida, há também o risco de não ter seu bem material ressarcido.