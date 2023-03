Santana de Parnaíba – Prefeito Marcos Tonho inicia entrega de uniformes para os 32 mil alunos da rede municipal

Foto: Secom

Na manhã da última sexta-feira (10/03), o Prefeito Marcos Tonho deu início a entrega de kits de uniforme escolar para os 32 mil alunos dos colégios municipais de Santana de Parnaíba, em cerimônia simbólica realizada no Colégio Chácara Solar II, na região da Fazendinha.

Na ocasião, estiveram presentes autoridades municipais, a secretária de educação, além dos pais dos alunos que receberam o kit composto por: bermuda, calça, camisas, camiseta de manga longa, jaqueta de capuz de inverno, jaqueta capuz meia estação, além de shorts saia para a educação infantil, pares de meias e tênis até o 5º ano.

Vale lembrar que nos próximos dias as entregas continuarão sendo realizadas nos demais colégios da cidade, que é um dos poucos municípios do país com o ensino 100% municipalizado, e anualmente distribui gratuitamente materiais escolares e uniformes para todos os alunos.

“É com grande alegria que inicio a entrega dos uniformes escolares do ano letivo de 2023. Pensamos com muito carinho e reformulamos para melhorar ainda mais a qualidade”, disse o prefeito Marcos Tonho.

O ensino de referência do município, que entre outras ações, distribui quase 70 mil refeições diárias, conta com aulas de idiomas como mandarim, robótica, inteligência emocional e inglês no ensino infantil, foi reconhecido no final do ano passado, pelo Prêmio Band Cidades Excelentes, como o melhor de todo Estado, entre as cidades com mais de 100 mil habitantes