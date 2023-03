Palcos espalhados pela cidade celebram os 74 anos de Barueri

Foto: Divulgação Paulo Priori

Em comemoração ao aniversário de 74 anos da emancipação político-administrativa de Barueri, data celebrada em 26 de março, a Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), segue com uma programação cultural intensa ao longo do mês. Destaques para as quatro apresentações gratuitas de música que acontecerão nos dias 18 e 19 de março nos bairros da Vila Boa Vista e dos Jardins Audir, Mutinga e Paulista.

Para ficar mais pertinho da população, os palcos serão montados nas praças municipais. Além dos shows musicais com diversos artistas locais, os munícipes contarão ainda com um espaço dedicado às crianças, com diversos brinquedos e uma praça de alimentação.

Programe-se

No sábado (18), a primeira apresentação acontecerá na Praça do Jardim Audir, das 10h às 13h, com “Neguinho do Banjo e Banda”. Os músicos Adriano (pandeiro), Cristiano (percussão), Edmar (banjo e cavaco), Gabriel (tantã) e Rafael (pandeiro) iniciarão a festa com muito samba, MPB e improvisações. O endereço é avenida Exército Brasileiro, no Jardim Audir.

No mesmo dia vai rolar o pagode com “Tyganá”, na Praça do Jardim Paulista, localizada na avenida Marginal Direita, altura do nº 221, no Jardim Paulista, das 15h às 18h. Ronaldo Siqueira, mais conhecido como Tyganá, que é sambista e integrante da ala musical da escola de samba Vai-Vai, campeã do grupo de acesso de 2023 do carnaval paulista, incluirá em seu repertório grandes sucessos da música brasileira.

Já no domingo (19) tem “Forró para Todos” (foto) , das 10h às 13h, na Praça do Jardim Mutinga, na rua da Alagoinha, no Jardim Mutinga, com versões de músicas de bandas e artistas consagradas, como Falamansa, Elba Ramalho, Calcinha Preta, entre outros.