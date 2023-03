Barueri celebra aniversário com entrega de nova UBS e escola modernizada à população

Foto: Secom

No próximo dia 26, um domingo, a cidade de Barueri completará 74 anos de emancipação político-administrativa. E para celebrar este mês de aniversário, a Prefeitura preparou uma programação especial com espetáculos de música, teatro e dança. Além disso, a grade terá outros eventos, como a entrega oficial da ampliada e reformada Emef Professora Ivani Maria Paes, na rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, no Jardim dos Camargos (Bairro Boa Vista), e da nova Unidade Básica de Saúde (UBS) construída na estrada Cícero Borges de Moraes, no Bairro dos Altos.