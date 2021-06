Terceira etapa da vacinação contra Influenza iniciará em Santana de Parnaíba de 09 de junho a 09 de julho

Foto: Fabiano Martins/ Secom

A Prefeitura de Santana de Parnaíba por meio da Secretaria da Saúde irá iniciar a terceira etapa da vacinação contra a Influenza H1N1 que contemplará grupos com comorbidades, que ocorrerá de 09 de junho a 09 de julho. A orientação é para que as pessoas deste grupo procurem as unidades de saúde para se vacinar, pois a imunização elimina sintomas similares aos do coronavírus.

A vacinação ocorrerá de segunda à sexta-feira, das 08h às 17h com exceção das unidades de saúde Chácara das Garças, Sítio do Morro, Diego de Lima e Ingaí – que funcionam normalmente das 08:00 às 16:00. Pessoas que não se vacinaram na primeira e segunda etapa terão prioridade para a vacinação que vai até o dia 08 de junho.

Vale ressaltar que os grupos precisam se atentar ao período de 15 dias entre doses da vacina contra a Covid-19 e a Influenza, e dar preferência à vacinação do coronavírus. Para mais informações entrar em contato com a Secretaria de Saúde no telefone 4622-8850.