Elvis, candidato a governador, participa de entrevista, reunião, gravação e comício

Foto: Arquivo

Nesta sexta-feira, 16 de setembro, o candidato a governador Elvis, ex-prefeito de Santana de Parnaíba por dois mandatos, começa o dia com entrevista para a Rádio Jovem Pan de Itapetininga, participação online.

Em seguida vai para a reunião com o APPET – Associação dos Proprietários do Polo Empresarial Tamboré, em Alphaville, onde falará sobre o seu programa econômico.

No período da tarde, Elvis gravará programa eleitoral para apoiar as candidatas e candidatos do PDT.

Já no período noturno, o candidato a governador do Estado de São Paulo, participará do comício em Barueri com lideranças e militantes, também estarão presentes candidatos a deputados estaduais e federais.

Agenda Elvis

16 de setembro | sexta-feira

8h30

Entrevista Rádio Jovem Pan – Itapetininga

Programa Manhã da Pan

https://jovempan.com.br/afiliada/sulpaulista-fm

9h40

Reunião com APPET – Associação dos Proprietários do Polo Empresarial Tamboré

Alameda América 01 – Polo Empresarial Tamboré – Santana de Parnaíba

14h

Gravação – Apoio aos Candidatos Estaduais e Federais

19h

Comício em Barueri

R. Joao Acácio de Almeida – Centro, Barueri

Campanha intensa

Elvis tem circulado por muitas mídias, muitas cidades, eventos e os debates televisivos de candidatos ao Governo do Estado de São Paulo. Muitas de suas aparições tiveram e terão a presença do candidato do seu partido PDT, Ciro Gomes, para presidente da República, e de Aldo Rebelo, candidato do partido ao Senado.

Elvis além da carreira política iniciada em Santana de Parnaíba, onde teve mandatos como vereador sendo presidente da Câmara Municipal, foi prefeito da cidade por dois mandatos com avaliações que o diferenciou e destacou no cenário nacional, motivo pelo qual, está agora concorrendo ao cargo de governador como uma nova opção, frente às demais existentes. Sua experiência avançou na região metropolitana de São Paulo, quando assumiu a presidência do Cioeste, consórcio de cidades da Grande São Paulo.