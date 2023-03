Rede Iguatemi inicia nova campanha Collections com produtos internacionais exclusivos

Por trás da nova campanha de fidelidade da Rede Iguatemi, que começou no dia 20/3 e vai até 25/6 no Iguatemi Alphaville e em outros 12 empreendimentos da Rede Iguatemi, está a L – founders of loyalty, empresa holandesa dedicada a soluções de fidelidade, que desenvolveu toda a engenharia de inteligência da campanha, e sua CEO para o Brasil e América Latina, a brasiliense Beatriz Ramos. Ex-pianista clássica, Beatriz criou a “febre dos selinhos” dos supermercados e sofisticou o negócio criando os “pins” para Rede Iguatemi, que podem se resgatados por produtos sofisticados e exclusivos das marcas Kuhn Rikon (Suíça) e da Nachtmann (alemã). Na primeira edição, em 2022, os shoppings participantes registraram aumento de mais de 16% no valor médio das compras individuais e crescimento na base de novos clientes do programa Iguatemi One, em 40% na categoria “Black”, correspondendo a mais de R$ 1 milhão em compras ao ano. Por conta desse sucesso, foi firmada parceria de exclusividade entre a L – founders e a Rede Iguatemi.

Sucesso desde sua 1ª edição, a ação, desenvolvida em parceria exclusiva com a holandesa L – founders of loyalty,

especializada em soluções para programa de fidelidade em todo o mundo, faz parte do programa de relacionamento Iguatemi One



São Paulo, março de 2023 - Reconhecida pelo seu pioneirismo no setor de shoppings, a Iguatemi inicia a 2ª edição do Iguatemi Collections no dia 20 de março em 13 empreendimentos do grupo. Após o sucesso do ano passado, a nova campanha, que faz parte da estratégia de engajamento e fidelização de clientes do programa Iguatemi One, oferece a possibilidade de transformar as compras efetuadas nos shoppings em pins que podem ser usados para resgatar itens exclusivos das marcas europeias Kuhn Rikon (Suíça) e da Nachtmann (divisão Lifestyle da alemã Riedel) especializadas em utensílios sofisticados para cozinha, como facas em aço japonês e conjunto de talheres em aço inoxidável de alta qualidade.

Na primeira edição, realizada no segundo semestre de 2022, os shoppings participantes registraram aumento de mais de 16% no valor médio das compras individuais crescimento na base de novos clientes do programa Iguatemi One, que registrou um incremento de 40% da categoria “Black”, correspondendo mais de R$ 1 milhão em compras ao ano.

“Estamos muito felizes com essa parceria exclusiva com a L – founders. A primeira edição da campanha foi um sucesso, com resultados muito expressivos. Tivemos alta taxa de engajamento e incrementamos em 15% a base de novos clientes captados para nosso programa de relacionamento, o Iguatemi One. Acreditamos no potencial do projeto e estamos trazendo novidades para este ano, expandindo a ação para mais empreendimentos da rede e novas opções de produtos colecionáveis para os nossos consumidores”, afirma Alexandre Biancamano, diretor de Marketing da Iguatemi.

Além das novidades como a inclusão de mais um empreendimento, a edição desse ano traz parceiros de peso que chegam para agregar ainda mais, como destaca Beatriz Ramos, CEO LATAM da L- founders of loyalty. “Os resultados obtidos em 2022 comprovaram a efetividade do nosso modelo de campanhas também no segmento de shopping centers, com aumento exponencial do valor médio das compras e com incremento significativo de clientes do programa Iguatemi One, superando todas as metas pré-estabelecidas. Acreditamos que os resultados serão ainda mais expressivos em 2023, com a segunda edição, pois os clientes já estão mais familiarizados com a mecânica e já viraram fãs dos Pins Iguatemi”, explica Beatriz. A executiva ressalta ainda que a XP e a VISA entram agora, pela primeira vez, como patrocinadores oficiais da campanha desse ano. “Clientes XP Visa terão benefícios exclusivos.”

Fazem parte da campanha os empreendimentos Iguatemi São Paulo, JK Iguatemi, Shopping Pátio Higienópolis, Shopping Market Place, Iguatemi Alphaville, Iguatemi Campinas, Galleria Shopping, Iguatemi Esplanada, Iguatemi São Carlos, Iguatemi Ribeirão Preto, Iguatemi São José do Rio Preto, Iguatemi Brasília e Praia de Belas Shopping (Porto Alegre, RS).

Produtos exclusivos e sofisticados

Da marca alemã Nachtmann, reconhecida mundialmente pela qualidade de seus produtos, os clientes Iguatemi One poderão trocar seus pins por coleção exclusiva de talheres de aço inoxidável 18/10, contendo 30 unidades. Da marca suíça Kuhn Rikon, fundada em 1926 e que produz utensílios de cozinha entre os mais desejados do mundo e nas melhores cozinhas, também farão parte da campanha facas de aço japonês inoxidável, bloco de facas e tábua para corte de madeira.

Como participar

Para obter as vantagens da campanha, os clientes devem estar cadastrados no aplicativo do Iguatemi One, disponível nos dispositivos Android e iOS. A cada R$ 100,00 gastos nas lojas participantes dos empreendimentos e/ou a cada R$ 50,00 nos restaurantes participantes (em uma única nota fiscal contendo o CPF do comprador), os clientes devem fazer o upload dos comprovantes no app e começar a colecionar os pins. Para trocar os produtos exclusivos, basta ir até o posto de troca de cada shopping.

O período para colecionar os pins e trocar pelos produtos da campanha é de 20 de março a 18 de junho de 2023. De 19 a 25 de junho, será exclusivo para trocas de pins pelos produtos.

Sobre a Iguatemi

A Iguatemi S.A. é uma das maiores empresas full service no setor de shopping centers do Brasil. Suas atividades englobam a concepção, o planejamento, o desenvolvimento e a administração de shopping centers regionais, outlets e complexos imobiliários de uso misto com torres comerciais. A Iguatemi detém participação em 14 shopping centers, 2 Premium Outlets e três torres comerciais que juntos totalizam 724 mil m² de ABL total, sendo a sua ABL própria correspondente a 477 mil m², além do seu marketplace, o Iguatemi 365. A operação nasceu conectada ao espaço físico para a entrega de uma experiência multicanal e conta com mais de 450 marcas nacionais e internacionais de moda, casa, beleza, empório e lifestyle. A Companhia participa da administração de todos os seus shoppings centers, de seus premium outlets e das suas torres comerciais. As ações da Iguatemi estão listadas na B3 [IGTI11] e fazem parte do índice Ibovespa.

Sobre a L – founders of loyalty

Com operação em todos os continentes e presente em 26 países, a L – founders of loyalty foi fundada pelo criador das campanhas dos selinhos – que lançou sua primeira campanha de fidelidade há mais de 30 anos) e por um grupo de colaboradores, que, juntos, somam mais de 1.800 anos de experiência no segmento. A empresa, que chegou em 2021 no Brasil, é parceira das principais empresas varejistas do mundo. Uma de suas missões é auxiliar os varejistas a atingirem um alto índice de engajamento de seus consumidores, com o uso dos selinhos como ferramenta potencializadora de vendas em programas de fidelidade. É detentora da marca Fidelidade com Propósito®, reafirmando a intenção de incorporar propósitos de responsabilidade social às campanhas desenvolvidas.