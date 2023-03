Barueri – Guarda Municipal aborda quadrilha suspeita de roubos de carga na região

Foto: Karina Borges/ Secom

A abordagem foi efetivada em um posto de combustível na avenida Oscar Kesselring, no Jardim Belval, durante patrulhamento realizado pelas equipes de Segurança de Barueri após a Central de Monitoramento (CIM) informar, via rede de rádio, que o sistema Córtex/Detecta alarmou para dois veículos cadastrados como possíveis participantes de ocorrências de roubo de carga em Barueri e região.

No veículo Ônix foi localizado em poder dos ocupantes uma arma de fogo Taurus, modelo revolver, com a numeração suprimida.

Durante consultas, por meio do dispositivo DIV (Diagnóstico Inteligente Veicular), constatou-se “clone” montado sobre o carro Ônix, produto com registro de roubo em datas anteriores pelo município de Osasco. Os indivíduos e os veículos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, no Jardim dos Camargos (bairro Boa Vista), para as devidas formalizações.