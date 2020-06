Sopa de Chocolate é atração para o Dia dos Namorados na Ceagesp

Foto: Divulgação

Em homenagem ao Dia dos Namorados, esta semana tem Sopa de Chocolate no cardápio do Festival de Sopas Ceagesp, pelo Delivery (iFood, site, WhatsApp e telefone) e Drive-thru (Portão 3 da Ceagesp). O prato exclusivo, que já virou tradição desta época mais romântica do ano, não ficou de fora da lista de opções do evento mais famoso do inverno paulistano.

Essa sopa doce pode ser precedida por outros sabores salgados de sopas disponíveis nesta semana. Entre as grandes atrações do evento, está a famosa Sopa de Cebola, nas versões gratinada (R$ 26) e sem gratinar (R$ 19,90), em potes de 500 ml. Esse clássico faz sucesso na Ceagesp há mais de 50 anos.

Mas, o cardápio de sopas é bastante variado. Quem preferir um clássico da cozinha portuguesa, pode optar pelo Caldo Verde (R$ 19,90 – pote de 500 ml). Tem, ainda, o exclusivo Caldinho de Feijão Preto (R$ 19,90 – pote de 500ml) ou o reforçado Minestrone (R$19,90 – pote de 500ml), entre outras variedades de sopas, cremes e caldos. Basta conferir no site do Delivery a lista completa de sopas.

O serviço de Delivery de Sopas funciona todos os dias, das 13h às 23h. Também dá para pedir pelo iFood (regiões próximas à Ceagesp, Santana e na cidade de Guarulhos) ou pelo site do Delivery. Quem quiser, pode encomendar pelo telefone 11-3675-0219 ou pelo WhatsApp 11-9-4081-2910.

Drive-Thru das Sopas

De quarta a domingo, é possível também comprar pelo Drive-Thru das Sopas. De quarta, sexta, sábado e domingo, o serviço opera das 18h às 22h. Às quintas-feiras, o serviço de Drive-Thru termina mais cedo, das 18h até 21h.

A entrada de veículos para o Drive-Thru das Sopas é pelo Portão 3 da Ceagesp (av. dr. Gastão Vidigal, 1.946 – Vila Leopoldina – zona oeste da capital). Uma faixa exclusiva foi reservada especialmente para o motorista ter acesso às sopas, sem sair do veículo.

Com toda a segurança que o momento exige, a pessoa escolhe, compra, paga e retira as sopas para consumir em casa. O pagamento é feito preferencialmente por cartões ou outros dispositivos de pagamento por aproximação.

Festival de Sopas Ceagesp – Delivery e Drive-Thru

· Delivery: (Todos os dias – das 13h às 23h)

· Pelo site: www.festivaldesopas.com.br

· Pelo ifood (se não estiver disponível na região, entrar em contato com o festival)

· Pelo WhatsApp: 11-9-4081-2910

· Pelo telefone: 11-3675-0219

· Drive-Thru: Portão 3 da Ceagesp (av. Dr. Gastão Vidigal, 1.946) –Horários: quarta, sexta, sábado e domingo, das 18h às 22h. Quinta-feira, das 18h às 21h.