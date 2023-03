Barueri comemora o aniversário de 74 anos com uma programação especial para a família

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo (Secult), organizou uma programação especial neste mês de março para toda a família barueriense comemorar o aniversário de 74 anos de emancipação político-administrativa do município, data celebrada no próximo dia 26.

Ao longo do mês serão realizados uma série de eventos para agradar pessoas de todas as idades. Destaque para as apresentações gratuitas que acontecerão no dia do aniversário.

O cantor Thiaguinho se apresenta em 26 de março, às 20h, em frente ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa, no Centro da cidade. No mesmo dia, na Praça das Artes, a programação segue com a apresentação do “O Teatro Mágico”, às 18h, e o espetáculo musical “Grandes Pequeninos”, com Jair Oliveira e Tania Khalill, às 10h. Este último também fará uma sessão no dia anterior, em 25 de março, às 16h. Tudo gratuito.

Outra apresentação que vem especialmente para o aniversário de Barueri é a “São Paulo Companhia de Dança”, que pode ser assistida nos dias 11 e 17 de março, às 20h, e em 12 de março, às 18h, na Praça das Artes. Esse renomado corpo artístico da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo, gerida pela Associação Pró-Dança e dirigida por Inês Bogéa, foi eleito como a melhor companhia de dança na França ao receber o Grand Prix de la Critique, na temporada 2018 / 2019, e no mesmo período recebeu o Critics’ Choice of Dance Europe como uma das melhores companhias de dança.

Confira a programação completa:

Dia 11

Workshop com “São Paulo Companhia de Dança”, das 10h45 às 12h15, na Praça das Artes

Cinema Ponto Mis: exibição do filme “Raya e o último dragão”, às 15h, na Praça das Artes

Apresentação da “São Paulo Companhia de Dança”, às 20h, na Praça das Artes

Dia 12

Cinema Ponto Mis: exibição do filme “Moana”, às 11h, na Praça das Artes

Apresentação da “São Paulo Companhia de Dança”, às 18h, na Praça das Artes

Dia 14

Livro Além da Capa: análise do livro “O azul daqui é mais azul”, de Robbie Couch, no canal do YouTube: Cultura Barueri Oficial

Dia 17

Apresentação da “São Paulo Companhia de Dança”, às 20h, na Praça das Artes

Stand Up “Paz de Darwin”, com Rodrigo, às 21h, no Centro de Eventos

Dia 18

Apresentação musical do “Neguinho do Banjo e Banda”, das 10h às 13h, na Praça do Jardim Audir

Cinema Ponto Mis: exibição do filme “Valente”, às 15h, na Praça das Artes

Apresentação musical do “Tyganá”, das 15h às 18h, na Praça do Jardim Paulista

Espetáculo “Gaslight – Uma relação tóxica”, às 20h, na Praça das Artes

Dia 19

Apresentação musical do “Forró para Todos”, das 10h às 13h, na Praça do Jardim Mutinga

Cinema Ponto Mis: exibição do filme “Raya e o último dragão”, às 11h, na Praça das Artes

Apresentação musical do “DJ Buda”, das 15h às 18h, na Praça da Vila Boa Vista

Apresentação musical do “Fabinho Zabumbão”, das 15h às 18h, no Parque Imperial

Espetáculo “Gaslight – Uma relação tóxica”, às 18h, na Praça das Artes

Dia 24

Stand Up “Batenu tenu”, com Jhordan Matheus, às 21h, no Centro de Eventos

Dia 25

Apresentação de “Intervenções Artísticas”, das 9h e às 21h, na Praça das Artes

Espetáculo “Grandes Pequeninos”, às 16h, na Praça das Artes

Dia 26

Espetáculo “Grandes Pequeninos”, às 10h, na Praça das Artes

Apresentação do “O Teatro Mágico”, às 18h, na Praça das Artes

Show do cantor Thiaguinho, às 20h, em frente ao Ginásio Poliesportivo José Corrêa

Dia 27

Apresentação da turnê “Reciclown Circus”, às 15h, na Praça das Artes

Dia 28

Livro Além da Capa: análise do livro “Confinada”, de Leandro Assis e Triscila Oliveira, no canal do YouTube: Cultura Barueri Oficial

Dia 29

Oficinas MIS “Direção cinematográfica – Proposta e decupagem”, das 18h às 22h, na Praça das Artes

Dia 30

Teatro “A professora”, às 20h, na Praça das Artes

Dia 31

Teatro “Túnel do Amor – Musical”, às 20h, na Praça das Artes

Seguem os endereços dos eventos

Ginásio Poliesportivo José Corrêa: Av. Guilherme Perereca Guglielmo, 1.000 – Centro

Praça das Artes: Rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255 – Jd. dos Camargos

Centro de Eventos: Av. Pastor Sebastião Davino dos Reis, 672 – Jd. Tupanci

Praça do Jardim Audir: Av. do Exército Brasileiro – Jd. Audir

Praça do Jardim Mutinga: Rua da Alagoinha – Jd. Mutinga

Praça do Jardim Paulista: Av. Marginal Direita, altura do nº 221 – Jd. Paulista

Praça da Vila Boa Vista: Rua Augusta, 198 – Vila Boa Vista