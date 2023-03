Dupla que roubava celulares sob moto vermelha é presa graças ação da Segurança de Barueri

Foto: Karina Borges/ Secom

Uma operação realizada pela Secretaria de Segurança Urbana e Defesa Social de Barueri (SSUDS) na madrugada do dia 15 de março (quarta-feira) resultou na prisão de dois indivíduos que estavam assaltando pessoas nas ruas de Barueri.

Os criminosos usavam uma motocicleta vermelha e miravam principalmente mulheres em pontos de ônibus e andando pela rua. Armados, ameaçavam as vítimas e levavam o celular.

A SSUDS já vinha monitorando os dois homens, devido a várias ocorrências em Barueri e região. A ação do dia 15 foi empreendida pela Ronda Tática Municipal (Rotam), da Guarda Civil Municipal (GCM), pelo Grupo Tático de Motos (GTM) e pelo Canil no período das 5h às 7h, horário em que as vítimas relataram os crimes.

A equipe de segurança patrulhava pela rua Henrique Gonçalves Batista, no Jardim Belval, onde ocorreu o último roubo registrado, quando se deparou com dois homens em uma moto vermelha. Na tentativa de abordagem, os dois homens desviaram da viatura, em alta velocidade, já em fuga, mas foram alcançados pela GTM.

No momento da prisão não havia produto de roubo com os indivíduos, mas eles confessaram ter realizado vários crimes dessa natureza anteriormente. Na Delegacia Central de Barueri, uma das vítimas foi chamada e fez o reconhecimento. Foi feito pedido de prisão preventiva e instaurado inquérito policial.

A equipe de investigação da Polícia Civil apurou que já foram feitos cerca de 15 boletins de ocorrência contra a dupla detida.