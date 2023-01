Quiosque da PopCorn Gourmet está sendo inaugurado agora no Shopping Tamboré

Fotos: Divulgação

PopCorn Gourmet tem o seu primeiro quiosque, de 10 programados, sendo inaugurado hoje, 17, às 17:00h no Shopping Tamboré. Os demias também serão inaugurados na região, segundo a criadora da marca, Chef Elaine Moura. Segundo ela, “hoje contamos com franquias em 11 estados do Brasil e fábrica nos EUA e em Portugal”.

E, acrescenta: “A PopCorn Gourmet é a maior franquia de Pipocas do Brasil. Nossos produtos são todos produzidos em processo artesanal, com matéria prima d e altíssima qualidade e um toque especial (da chef)”

Continua: “nosso slogan é ‘ Uma Porção de Felicidade’, afinal, as Pipocas são incríveis. Elas abrem sorrisos, baixam resistências, despertam afetos e impressionam pela sua beleza, e quando são saborosas, então… conquistam a todos. ”

Inauguração PopCorn Gourmet no Shopping Tamboré

- Endereço: Av. Piracema, 669 – Tamboré / Barueri

- Data/ horário: 17/01/2023 às 17h

@popcorngourmetoficial

@chefelainemoura

@popcorngourmetsaopaulo