Barueri – Ônibus da Benfica passam a desembarcar pela porta traseira

Foto: Arleno Marques/ Secom

Com o objetivo de evitar acidentes, a Prefeitura de Barueri, por meio do Departamento de Transporte da Secretaria de Governo, e a Benfica Barueri Transporte e Turismo (BBTT), comunicam que a partir de segunda-feira, dia 20, o desembarque de passageiros será feito apenas pela porta traseira dos ônibus de todas as linhas do transporte público da cidade.