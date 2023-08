Adecco tem vagas operacionais em Barueri

Os cargos são para ajudante de carga e descarga, ajudante de caminhão e motorista granel

São Paulo, agosto de 2023 — Líder mundial em Recursos Humanos, a Adecco procura profissionais em Barueri-SP para os cargos de ajudante de carga e descarga, ajudante de caminhão e motorista granel. Para todos os perfis, é necessário ter o Ensino Fundamental Completo. Os detalhes estão abaixo. Para se inscrever, os interessados devem direcionar os currículos para o e-mail: bruna.cassolli@adecco.com.

Ajudante de carga e descarga

Formação: Ensino fundamental completo.

Experiência: é necessário ter habilidades com atividades que envolvam esforço físico, como carregar peso. Procuram-se preferencialmente profissionais que já venham do mercado de gás.

Horário de trabalho: segunda a sábado, das 8h às 16h20 ou segunda a sexta das 7h às 15h20.

Ajudante de caminhão

Formação: Ensino fundamental completo II, desejável curso de NR 23 – Brigadista.

Experiência: com atividades que envolvam carregar peso, preferencialmente como ajudante de motorista.

Horário de trabalho: Segunda a sexta, das 8h às 16:20 e aos sábados, das 7h às 15h20.

Motorista granel

Formação: Ensino fundamental completo II e CNH categoria D ou E válida.

MOPP válido é desejável, bem como ter curso NBR 15863 e NR 23.

Experiência: como motorista de veículos pesados, com produtos perigosos (mínimo de três anos);

Horário de trabalho: segunda a sexta, das 6h às 15h e sábados, das 6h às 10h. Deve ter disponibilidade para viagens.

Sobre o Grupo Adecco

Líder mundial em Recursos Humanos, a Adecco possui 5,5 mil escritórios em 60 países, proporcionando empregos a 700 mil pessoas e oferecendo serviços a mais de 100 mil empresas. Na América Latina, a empresa opera com 3 mil colaboradores em suas filiais presentes oito países e conta com sete milhões de cadastros em sua base de dados. O Grupo conta com quatro marcas presentes no Brasil: Adecco, Pontoon Solutions e LHH. O Grupo faz parte da lista 500 da Fortune Global e está cotado na bolsa de Zurique. O Grupo Adecco apresenta uma estrutura mundial orientada para a prestação de um serviço integrado na área dos Recursos Humanos, com o compromisso de um desenvolvimento contínuo de soluções eficazes e competitivas para os seus clientes.