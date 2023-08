Barueri – Prefeitura reforma calçadas no entorno do Bulevar Central

Foto: Arleno Marques / Secom

A Prefeitura de Barueri, por meio da Secretaria de Obras, está reformando as calçadas do entorno do Boulevard “Arnaldo Rodrigues Bittencourt”, no Centro, que também está em obras. O prazo para entrega é até novembro deste ano. Todo o piso em blokret (bloco intertravado) foi retirado e é substituído por placas de concreto nas cores branca, preta, amarela e cinza, com alta resistência a abrasão, compressão e a flexão.

No geral, a reforma soma 2.700 metros quadrados envolvendo a remoção de todo material antigo, passagem de equipamentos para rede de fibra optica, nivelamento e concretagem de piso e outros serviços. As calçadas têm em média dois metros de largura.

A reforma, em sua maioria, é realizada em trechos da avenida 26 de Março, avenida Henriqueta Mendes Guerra e rua Campos Sales.

O novo piso é assentado sobre argamassa e apresenta uma estética mais moderna. Com a reforma, o objetivo da Prefeitura de Barueri é evitar o abaulamento e recalques observados no piso em blokret, além da soltura eventual das peças antigas. “É uma obra que complementa a reforma do Boulevard Central. A região está ficando mais bonita, segura e com melhor acessibilidade. Isso é o que queremos para o povo da nossa cidade”, enfatiza o secretário de Obras, Beto Piteri.

Reforma do Bulevar

A reforma geral e acessibilidade do Boulevard Central, que inclui as obras das calçadas, estão previstas para término em novembro deste ano. Será todo repaginado em sua área que mede 6.357,15 metros quadrados.